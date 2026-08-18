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Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»

18 августа, 10:29
6

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил ожидаемый трансфер полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Галатасарай» ведь сильный клуб, как мне кажется. Все ведь видели состав этой команды? Если там есть действительно звeздные игроки, клуб играет в Лиге чемпионов, то какие могут быть вопросы.

«Галатасарай» сейчас сильнее, чем большинство российских клубов. Может быть, «Зенит» только сравнится, но «Галатасарай» сильнее сейчас на бумаге. Некоторые игроки сейчас не слабее Батракова. А если говорить про другие клубы Европы, то это середняки – или не играют в Лиге чемпионов, или играют в Лиге конференций. Тут явно не хуже вариант получается. Будут стамбульское дерби и Лига чемпионов.

– Можно ли рассматривать «Галатасарай» как трамплин для перехода в более сильный европейский клуб?

– Не в более сильный, а совсем в топ-клуб тогда. Почему нет? Да. Это очень хороший вариант.

– Хорошо. Батраков может перейти в «Барселону»?

– Мне кажется, что да. Представляете, завтра он переходит в «Барсу», он или будет в глубине состава сидеть, или играть только в кубковых матчах иногда, выходя на замену, или его сдадут в аренду в условную «Осасуну». Тоже такое себе развлечение. Пусть попробует пробиться в старт «Галатасарая» и сыграть 40 матчей в сезоне основным игроком. Я одни плюсы вижу от его перехода.

  • Ранее сообщалось, что последнее предложение «Галатасарая» по покупке россиянина превысило 30 миллионов евро с учетом бонусов.
  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
  • Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей Геркус Илья
Комментарии (6)
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Майк85
1787039142
До Барселоны ему как...
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Foxitkuban
1787039613
Если Батраков перейдёт в Барселону, это будет самый выдающийся пеший переход российского игрока на такое расстояние.
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lek!
1787041434
Смешно сравнение Зенита с Галатасараем , Турки на голову выше .
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FFR
1787041666
Ну, блин, люди совсем охренели, для начала нужно закрепиться, заиграть в Галатасарае, а это не так просто, посмотрите состав Галатасарая, там слабее Батракова никого нет.
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САДЫЧОК
1787046903
Никто его не купит!Последние матчей 10 он мёртвый на поле. Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов опроверг информацию о переходе Алексея Батракова в турецкий "Галатасарай".
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