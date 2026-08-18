Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил ожидаемый трансфер полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

– «Галатасарай» ведь сильный клуб, как мне кажется. Все ведь видели состав этой команды? Если там есть действительно звeздные игроки, клуб играет в Лиге чемпионов, то какие могут быть вопросы.

«Галатасарай» сейчас сильнее, чем большинство российских клубов. Может быть, «Зенит» только сравнится, но «Галатасарай» сильнее сейчас на бумаге. Некоторые игроки сейчас не слабее Батракова. А если говорить про другие клубы Европы, то это середняки – или не играют в Лиге чемпионов, или играют в Лиге конференций. Тут явно не хуже вариант получается. Будут стамбульское дерби и Лига чемпионов.

– Можно ли рассматривать «Галатасарай» как трамплин для перехода в более сильный европейский клуб?

– Не в более сильный, а совсем в топ-клуб тогда. Почему нет? Да. Это очень хороший вариант.

– Хорошо. Батраков может перейти в «Барселону»?

– Мне кажется, что да. Представляете, завтра он переходит в «Барсу», он или будет в глубине состава сидеть, или играть только в кубковых матчах иногда, выходя на замену, или его сдадут в аренду в условную «Осасуну». Тоже такое себе развлечение. Пусть попробует пробиться в старт «Галатасарая» и сыграть 40 матчей в сезоне основным игроком. Я одни плюсы вижу от его перехода.