Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил домашнюю победу «Зенита» над «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ.

– В следующем туре «Спартак» примет «Зенит». Станет ли этот матч показательным в плане чемпионских амбиций москвичей?

– Вот мы и посмотрим, что из себя представляет «Спартак». Там вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность судей. Тем более, Семак начал плакаться, что их, бедных, судьи обижают. И сегодня арбитр хорошо помог «Зениту» в матче с «Динамо», чтобы только Семак не плакал. Пенальти придумал.

Но в целом, питерцы победили по делу. Они серьезно превосходили команду Шварца. Мне даже пришла в голову мысль: неужели «Динамо» настолько плохо, что играет хуже «Родины».