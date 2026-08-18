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  • Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»

Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»

18 августа, 08:58
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил домашнюю победу «Зенита» над «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ.

– В следующем туре «Спартак» примет «Зенит». Станет ли этот матч показательным в плане чемпионских амбиций москвичей?

– Вот мы и посмотрим, что из себя представляет «Спартак». Там вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность судей. Тем более, Семак начал плакаться, что их, бедных, судьи обижают. И сегодня арбитр хорошо помог «Зениту» в матче с «Динамо», чтобы только Семак не плакал. Пенальти придумал.

Но в целом, питерцы победили по делу. Они серьезно превосходили команду Шварца. Мне даже пришла в голову мысль: неужели «Динамо» настолько плохо, что играет хуже «Родины».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Спартак Червиченко Андрей Чистяков Артем
Комментарии (21)
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ТяжелаяАртиллерия
1787033445
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Semenycch
1787033883
Любой выходец из Спартака - сви-нья?
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Kollljan
1787034922
По поводу статистики. Нужна ли она болельщикам? Ну какое дело фанатам на трибуне, сколько их команда подала угловых, штрафных, сколько попала в створ ворот, а сколько попала мимо. Важен счет на табло. И всё. А то получается, из всевозможных визгов по поводу крупного поражения Динамо от Зенита, что у Динамо статистика матча лучше, а значит судья убил Динамо. Оно должно было победить. Такой общий контекст этих визгов. Поэтому, статистика ни о чем не говорит. Говорят голы. А пенальти был. На повторе видно, что от удара у Соболева сустав дернулся. Очень четко видно. Именно из-за этого ВАР и пригласил к монитору рефа.
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Давид59
1787034965
Так судья помог или Зенит был сильнее? По-моему он сам не понял, что сказал.
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Литейный 4 (returned)
1787035220
А чем судья помог? Что поставил правильный пенальти? Так нефиг защитнику в своей штрафной коленкой бить по опорной ноге Соболева. Гыгыгы
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темирхан
1787035956
а ну ка давай ка вспомним СУПЕРКУБОК! Когда в ворота сратачей 2 пенальти не дали! КТО КОМУ ПОМОГАЛ?
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АЛЕКС 58
1787037044
Сельдерей похож на Буланову. Он при любом исходе матча плачет. Судьба не лёгкая,хоть и денежная. Почти никому в команде нельзя что то сказать. Сразу посылают,далеко и на долго
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SLADE2019
1787038815
Ну здесь, хоть была результативная ошибка судьи, кстати сломавшая игру динамовцев.
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"supermax"
1787039982
Ахахахах... Жги червяк!! Мало спартачи тебя уесосят, ща ещё немытые с очек послетают на реактивной жопной тяге
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andrei-sarap-yandex
1787044796
помог ДИНАМО не дал 2 жёлтую КАСЕРЕСА ...почему не пишут про этом или ГЛУШЕНКОВу дали жёлтую за игру в мяч а КАСЕРЕСу не дали 2 жёлтую за несколько фолов по ногам игрокам ЗЕНИТа...ПОЗОР СУДЬЯМ и РФС...ДОЛОЙ ЛИМИТ
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