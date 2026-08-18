Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»

Бывший российский арбитр Игорь Захаров оценил решение судьи Артeма Чистякова назначить пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом».

11-метровый был назначен после вмешательства ВАР и просмотра эпизода, в котором защитник Дэвид Рикардо попал по опорной ноге нападающего питерцев Александра Соболева в борьбе за мяч.

– На мой взгляд, это со стороны господина Соболева была провокация. Провокация, очень технично сделанная. Объясню: после того как он не обработал мяч, развернувшись, он увидел, что не может никак контролировать его. Почувствовав небольшой контакт, он вместо того, чтобы наступить на газон, поджал ногу, тем самым спровоцировав судью, который смотрел плeнку.

Главный арбитр, с моей точки зрения, в динамике правильно не назначил 11-метровый удар. Но, к сожалению, у нас плeночная игра продолжается. И мне очень жаль, что испортили игру.

– Можно сказать, что Соболев схитрил?

– Да, схитрил. Скажу больше, что в моe время и даже старше меня, думаю, Соболеву было бы очень тяжело продолжать так играть.