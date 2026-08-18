Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»

Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»

18 августа, 10:41
39

Бывший российский арбитр Игорь Захаров оценил решение судьи Артeма Чистякова назначить пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом».

11-метровый был назначен после вмешательства ВАР и просмотра эпизода, в котором защитник Дэвид Рикардо попал по опорной ноге нападающего питерцев Александра Соболева в борьбе за мяч.

– На мой взгляд, это со стороны господина Соболева была провокация. Провокация, очень технично сделанная. Объясню: после того как он не обработал мяч, развернувшись, он увидел, что не может никак контролировать его. Почувствовав небольшой контакт, он вместо того, чтобы наступить на газон, поджал ногу, тем самым спровоцировав судью, который смотрел плeнку.

Главный арбитр, с моей точки зрения, в динамике правильно не назначил 11-метровый удар. Но, к сожалению, у нас плeночная игра продолжается. И мне очень жаль, что испортили игру.

– Можно сказать, что Соболев схитрил?

– Да, схитрил. Скажу больше, что в моe время и даже старше меня, думаю, Соболеву было бы очень тяжело продолжать так играть.

  • «Зенит» одержал победу со счетом 3:0.
  • Соболев реализовал пенальти на 29-й минуте. На 33-й минуте он оформил дубль. Еще один мяч забил Максим Глушенков на 87-й.

Еще по теме:
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина 2
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соболев Александр Чистяков Артем
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1787040187
Совершенно верно, но карманная РФС придворного клуба, как всегда отмазывает арбитра
Ответить
Красногвардейчик
1787040340
Да и Кукуян всё видел прекрасно....просто он на зарплате у газпрома
Ответить
R_a_i_n
1787040724
Фсястрана видела😅
Ответить
ScarlettOgusania
1787041052
пох*яну все равно, чемодан денег от грязьпрома уже потрачен...🤣 во времена Захарова Соболь на костылях закончил бы игру, не зря он сказал, что ему было бы "очень тяжело продолжать так играть"...🤬
Ответить
bashnat013
1787041917
Просто нужно что бы вар проверял только офсайды и ничего более а взятие ворот и возможные пенальти должены судьи принимать решения в динамике
Ответить
Триумфальный
1787042334
Менты слили 3 0, а мусолят все чистый пенальти, ладно бы он был на 90 минуте при счёте 3 2, чтобы розовый отряд скулил потом неделю, но тут чистый пенальти, после которого было уйма времени исправить счёт, и про красную не одна собака не тявкает, вот они, сплоченные дебилы против чемпиона...
Ответить
Номэд
1787042606
Как обычно гаСпромовский вшивый позор всея Руси админресурс и судьи будут тащить за уши. зпрф!
Ответить
alp
1787042615
хреновый арбитр был, походу, этот Захаров.... современный футбол это вообще одна сплошная провокация - как он интересно объяснит, почему футболисты после контакта орут как резаные и валяются на поле, как будто им ногу оторвало, а потом ниче, такой, встает и побежал как новенький. очевидно же, для карточки или штрафного.
Ответить
Айболид
1787043204
А этот игАрь из какой сказки сюда прилетел ? У него райдер видимо совсем детский . Деньги у лукойла заканчиваются , скоро "экспертов" будут у винно-водочных магазов искать .
Ответить
andrei-sarap-yandex
1787044985
КАСЕРЕСу не дали 2 жёлтую за несколько фолов по ногам .а ГЛУШЕНКОВу дали жёлтую карточку за игру в мяч...ПОЗОР СУДЬЯМ
Ответить
Главные новости
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
9
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
119
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
20:37
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
119
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
1
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
14
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
7
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+