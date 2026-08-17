«Ростов» назначил нового спортивного директора

Андрей Рудаков официально стал спортивным директором «Ростова».

65-летний функционер с 2017 по 2022 год работал на аналогичной должности в тульском «Арсенале».

«Для меня огромная честь и большая ответственность стать частью клуба с такой богатой историей.

Хочу выразить слова благодарности руководству за оказанное доверие. Впереди много работы, сделаем всe, чтобы радовать донских болельщиков», – заявил Рудаков.