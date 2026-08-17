«Ростов» назначил нового спортивного директора

Андрей Рудаков официально стал спортивным директором «Ростова».
65-летний функционер с 2017 по 2022 год работал на аналогичной должности в тульском «Арсенале».
«Для меня огромная честь и большая ответственность стать частью клуба с такой богатой историей.
Хочу выразить слова благодарности руководству за оказанное доверие. Впереди много работы, сделаем всe, чтобы радовать донских болельщиков», – заявил Рудаков.
- «Ростов» идет девятым в таблице РПЛ с 5 очками в 4 турах.
- Рудаков сменил на посту спортивного директора Алексея Рыскина.
- Предыдущий спортдир клуба занимал должность с июня 2017 года.
Источник: телеграм-канал «Ростова»