Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»

Футбольный агент Тимур Лепсая рассказал о несостоявшемся переходе Агустина Каноббио из «Флуминенсе» в «Краснодар».

«Краснодар» продолжает поиски вингера. В том числе я участвовал в одном возможном переходе – уже это не секрет.

Мы вели переговоры по Каноббио. Достаточно хорошее предложение сделал «Краснодар» игроку, и агенты тоже хотели его перевезти.

«Флуминенсе» испытывает сейчас некоторые финансовые затруднения, и им тоже была бы выгодна эта продажа.

Но тем не менее сам игрок отказался от переезда в Россию. Считает, что он достоин чемпионата из топ-5. Мне кажется, что он несколько переоценивает свои возможности», – заявил Лепсая.