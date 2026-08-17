Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»

Футбольный агент Тимур Лепсая рассказал о несостоявшемся переходе Агустина Каноббио из «Флуминенсе» в «Краснодар».
«Краснодар» продолжает поиски вингера. В том числе я участвовал в одном возможном переходе – уже это не секрет.
Мы вели переговоры по Каноббио. Достаточно хорошее предложение сделал «Краснодар» игроку, и агенты тоже хотели его перевезти.
«Флуминенсе» испытывает сейчас некоторые финансовые затруднения, и им тоже была бы выгодна эта продажа.
Но тем не менее сам игрок отказался от переезда в Россию. Считает, что он достоин чемпионата из топ-5. Мне кажется, что он несколько переоценивает свои возможности», – заявил Лепсая.
- Рыночная стоимость Каноббио – 8 миллионов евро.
- В составе «Флуминенсе» он забил 19 голов и сделал 8 ассистов в 92 матчах.
- На ЧМ-2026 провел 4 игры, забил гол и получил красную карточку.
Источник: «Лепсая Live»