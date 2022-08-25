- 24 февраля
- 18:30 Фото Экс-защитник «Реала» Марсело вернулся во «Флуминенсе» спустя 16 лет
- 25 августа 2022
- 07:43 Арендованный у «Зенита» Алберто сделал ассист в матче Кубка Бразилии 1
- 19 июля 2022
- 18:14 «Флуминенсе» отказал «Локомотиву» в продаже Мартинса за 6,5 миллиона (Yahoo Esportes)
- 11 июля 2022
- 08:43 Экс-нападающий сборной Бразилии Фред завершил карьеру
- 4 апреля 2022
- 09:48 Экс-форвард «Лиона» и сборной Бразилии Фред завершил карьеру
- 8 марта 2022
- 08:45 «Флуминенсе» и «Фламенго» интересуются Венделом 4
- 12 января 2022
- 21:09 Три бразильских клуба заинтересованы в Марсело
- 15 декабря 2021
- 19:14 35-летний Нани может продолжить карьеру во «Флуминенсе»
- 13 ноября 2021
- 15:40 «Реал» интересуется 20-летним бразильцем Энрике
- 25 октября 2021
- 11:44 Марсело хочет в январе покинуть «Реал» и вернуться во «Флуминенсе» 1
- 5 июля 2021
- 21:36 Фото «Атлетико» бесплатно подписал бразильца Пауло 1
- 23 апреля 2021
- 18:19 «Манчестер Сити» купил 17-летнего бразильца Кайки
- 17 апреля 2021
- 00:30 Фото Экс-форвард ЦСКА Эрнандес продолжит карьеру во «Флуминенсе»
- 28 января 2021
- 10:16 Sporx: «Атлетико» опередил ЦСКА в борьбе за форварда «Флуминенсе» Пауло 5
- 10 июня 2020
- 01:03 Esporte News Mundo: «Спартак» начал переговоры по форварду «Флуминенсе» Пауло 18
- 5 февраля 2020
- 13:55 Globo Esporte: «Флуминенсе» отказал ЦСКА в покупке 50 процентов прав на Пауло. Москвичи предлагали 7 миллионов 4
- 13:17 ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе» Пауло. Им интересуются «Барса» и «Реал» 7
- 16 января 2020
- 11:11 AS: «Барселона» и «Реал» поборются за форварда «Флуминенсе» Пауло 5
- 11 сентября 2019
- 10:30 Фото Адриано – о хет-трике в ворота «Флуминенсе»: «Это особый вечер! Хочу поблагодарить болельщиков и Бога» 1
- 08:24 Видео Экс-форвард «Спартака» Адриано оформил хет-трик в матче чемпионата Бразилии 13
- 1 сентября 2019
- 09:26 «Фиорентина» договорилась о покупке Абреу, которым интересовался ЦСКА 3
- 7 августа 2019
- 12:22 «Фиорентина» может побороться с ЦСКА за Абреу. За игрока просят 15 миллионов 1
- 16 июля 2019
- 16:47 Педро Абреу: «Не знаю ни об одном предложении от ЦСКА»
- 15 июля 2019
- 01:21 ЦСКА может подписать нападающего «Флуминенсе» Педро Абреу 7
- 13 мая 2019
- 12:21 «Локомотив» может подписать Живоглядова, Еременко и Мирзова 30
- 18 декабря 2018
- 01:00 Фото Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов «Спартака» 9
- 17 декабря 2018
- 19:57 Кононов: «У Айртона есть недостатки, его придется обучать» 15
- 15:32 Фото Айртон – игрок «Спартака» 53