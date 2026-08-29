Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе» пройдет 30 августа. Хозяева занимают третье место с 44 очками и претендуют на чемпионство, а гости идут четвертыми с 41 очком и также борются за высокие места. При этом «Флуминенсе» имеет солидное преимущество в очных встречах – не проигрывает «Атлетико Паранаэнсе» в пяти последних матчах и забивает в каждом из них. Сможет ли «Атлетико Паранаэнсе» прервать эту серию на своем поле или «Флуминенсе» продолжит успешно играть против прямого конкурента?

Кто победит в матче

«Атлетико Паранаэнсе» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей и уверенно идет в тройке лидеров. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,6 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Однако оборона «Атлетико Паранаэнсе» небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, что даeт гостям шанс на гол. В очных встречах с «Флуминенсе» у хозяев серьезные проблемы: всего 17 побед против 23 у соперника при 10 ничьих, а последние пять матчей остались без побед для «Атлетико Паранаэнсе». Домашнее поле и поддержка болельщиков могут помочь, но историческое преимущество соперника давит на психологию.

«Флуминенсе» находится в прекрасной форме – команда не проигрывает в пяти последних матчах и демонстрирует стабильную игру как в чемпионате, так и в Кубке Либертадорес. В атаке гости действуют уверенно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,4 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Особенно важно, что «Флуминенсе» забивает «Атлетико Паранаэнсе» в пяти последних очных встречах – это говорит о тактическом доминировании. Оборона гостей выглядит надежно – пропускают в среднем 1,0 гола за игру. В текущем сезоне «Флуминенсе» уверенно идет в топ-4 и нацелен на борьбу за самые высокие места.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Флуминенсе». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Атлетико Паранаэнсе» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева, при своей хорошей позиции в таблице, не могут обыграть «Флуминенсе» уже пять матчей подряд.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Флуминенсе» имеет солидный перевес – 23 победы против 17 у «Атлетико Паранаэнсе» при 10 ничьих. Последние пять матчей остались без поражений для «Флуминенсе», причeм он забивал в каждом из этих матчей. Текущая форма обеих команд впечатляет – обе идут в топ-4, но именно очная статистика даeт гостям серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Флуминенсе». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Атлетико Паранаэнсе» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева не могут обыграть «Флуминенсе» уже пять матчей подряд. Рекомендуемая ставка – победа «Флуминенсе» с коэффициентом 3.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе» состоится 30 августа и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».