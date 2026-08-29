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«Атлетико Паранаэнсе» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026

29 августа 2026 10:53
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
30 авг. 2026, воскресенье 17:00 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
3.45
Победа «Флуминенсе»
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе» пройдет 30 августа. Хозяева занимают третье место с 44 очками и претендуют на чемпионство, а гости идут четвертыми с 41 очком и также борются за высокие места. При этом «Флуминенсе» имеет солидное преимущество в очных встречах – не проигрывает «Атлетико Паранаэнсе» в пяти последних матчах и забивает в каждом из них. Сможет ли «Атлетико Паранаэнсе» прервать эту серию на своем поле или «Флуминенсе» продолжит успешно играть против прямого конкурента?

Кто победит в матче

«Атлетико Паранаэнсе» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей и уверенно идет в тройке лидеров. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,6 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Однако оборона «Атлетико Паранаэнсе» небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, что даeт гостям шанс на гол. В очных встречах с «Флуминенсе» у хозяев серьезные проблемы: всего 17 побед против 23 у соперника при 10 ничьих, а последние пять матчей остались без побед для «Атлетико Паранаэнсе». Домашнее поле и поддержка болельщиков могут помочь, но историческое преимущество соперника давит на психологию.

«Флуминенсе» находится в прекрасной форме – команда не проигрывает в пяти последних матчах и демонстрирует стабильную игру как в чемпионате, так и в Кубке Либертадорес. В атаке гости действуют уверенно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,4 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Особенно важно, что «Флуминенсе» забивает «Атлетико Паранаэнсе» в пяти последних очных встречах – это говорит о тактическом доминировании. Оборона гостей выглядит надежно – пропускают в среднем 1,0 гола за игру. В текущем сезоне «Флуминенсе» уверенно идет в топ-4 и нацелен на борьбу за самые высокие места.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Флуминенсе». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Атлетико Паранаэнсе» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева, при своей хорошей позиции в таблице, не могут обыграть «Флуминенсе» уже пять матчей подряд.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Флуминенсе» имеет солидный перевес – 23 победы против 17 у «Атлетико Паранаэнсе» при 10 ничьих. Последние пять матчей остались без поражений для «Флуминенсе», причeм он забивал в каждом из этих матчей. Текущая форма обеих команд впечатляет – обе идут в топ-4, но именно очная статистика даeт гостям серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 8 (31%)
Ничьих - 6 (23%)
Побед - 12 (46%)
34
Забитых мячей
37
1.31
В среднем за матч
1.42
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.03.2026
Атлетико Паранаэнсе
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.03.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
02.12.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.10.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
28.08.2023
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Флуминенсе
2 : 0
22.04.2023
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
04.09.2022
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
2 : 1
15.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
17.10.2021
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 4
30.06.2021
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
3 : 1
06.12.2020
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
22.08.2020
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2019
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
02.06.2019
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
16.09.2018
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
2 : 0
21.05.2018
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
17.09.2017
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
1 : 1
07.06.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
1 : 1
15.11.2016
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
24.07.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
0 : 1
24.10.2015
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
12.07.2015
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
2 : 1
25.10.2014
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 3
27.07.2014
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
12.09.2013
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
27.05.2013
Атлетико Паранаэнсе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
(К) ВР
29
Гастон Бенавидес
ЛАЗ
25
Dantas
ЦЗ
33
Juan Felipe Aguirre
ЦЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
16
Жадсон
ЦП
8
João Cruz
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
21
Leozinho
ЦФ
9
Кевин Виверос
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Флуминенсе
1
Fabio
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Игнасио
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
16
Нонато
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
(К) ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Субельдия
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
5
Felipinho
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
53
Dudu
ЦП
63
Diogo Riquelme
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
19
Jorge Rivaldo
ЦФ
70
Renan Peixoto
ЦФ
Флуминенсе
27
Марсело Питалуга
ВР
44
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
94
Отавио
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
90
Кевин Серна
ПВ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
28
Riquelme
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
3-2-2-3
23
Сантос
25
33
4
Диас
29
Бенавидес
14
Густаво
16
Жадсон
8
9
Виверос
21
7
Мендоса
4-4-2
1
23
Гуга
4
Игнасио
29
6
Рене
8
Мартинелли
10
Гансо
30
Сотельдо
16
Нонато
7
Халк
17
Каноббио
18
18
21
53
53
21
14
Густаво
10
Запелли
10
Запелли
14
Густаво
33
19
19
33
10
Гансо
32
Акоста
32
Акоста
10
Гансо
30
Сотельдо
90
Серна
90
Серна
30
Сотельдо
17
Каноббио
11
Саварино
11
Саварино
17
Каноббио
7
Халк
44
44
7
Халк
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
1
Mycael
ВР
5
Felipinho
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
63
Diogo Riquelme
ЦП
11
Исаак
ЛВ
70
Renan Peixoto
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
19
Родриго Кастильо
ЦФ
27
Марсело Питалуга
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
94
Отавио
ОП
28
Riquelme
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
5
Felipinho
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
63
Diogo Riquelme
ЦП
11
Исаак
ЛВ
70
Renan Peixoto
ЦФ
Остались в запасе
19
Родриго Кастильо
ЦФ
27
Марсело Питалуга
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
94
Отавио
ОП
28
Riquelme
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Луис Субельдия
Атлетико Паранаэнсе
Точно не сыграют
Claudinho
ЦЗ
Лукас Эскивель
ПЗ
Жилберто
ПЗ
Leo Derik
Флуминенсе
Точно не сыграют
Самуэль Хавьер
ПЗ
Геркулес Насименту
ЦП
Игор Рабельо
ЦЗ
Джон Кеннеди
ЦФ
Matheus Reis

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Флуминенсе». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Атлетико Паранаэнсе» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева не могут обыграть «Флуминенсе» уже пять матчей подряд. Рекомендуемая ставка – победа «Флуминенсе» с коэффициентом 3.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе» состоится 30 августа и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Атлетико Паранаэнсе» – «Флуминенсе»: смотреть онлайн.

3.45
Победа «Флуминенсе»
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Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе
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