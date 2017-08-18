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    Луис Субельдия

    Тренер
    Имя Луис
    Фамилия Субельдия
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 13 января 1981
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алавес 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2017 Леганес 1 : 0 Алавес
    26.08.2017 Алавес 0 : 2 Барселона
    17.09.2017 Алавес 0 : 3 Вильярреал
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