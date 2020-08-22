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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе: обзор матча 22 августа 2020
Атлетико Паранаэнсе
22.08.2020, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
45+4'
F. Aguilar (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
Желтая карточка
П. Энрике
90'
+4
Замена
G.
️️️️
Келлвен
85'
Желтая карточка
F. Aguilar
82'
79'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Юри
Замена
L. GonzÃ¡lez
️️️️
Ричард
76'
Желтая карточка
W.
75'
70'
Замена
️️️️
М. Пауло
Замена
Абнер
️️️️
M. Azevedo
63'
Замена
W.
️️️️
V. Alessandro Mingotti
63'
57'
Желтая карточка
D.
51'
Желтая карточка
В. Силва
Замена
П. Габриэл
️️️️
M. Gabriel
46'
Желтая карточка
Л. Читтадини
45'
+5
45'
+4
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
F. Aguilar
32'
Желтая карточка
Гансо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
21
Felipe Aguilar
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
17
Доди
ОП
10
Гансо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Muriel
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
11
Жажа
ПВ
9
Walter
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
Флуминенсе
99
Ориньо
ЛЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
12
João Lopes
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
2-1-2-1-4
23
Сантос
5
Энрике
12
Келлвен
25
Ричард
18
Читтадини
10
28
Витиньо
21
32
5
6
3-2-1-3-2
2
Калегари
6
Эжидио
4
Кларо
50
Юри
17
Доди
10
Гансо
11
Энрике
15
Араухо
32
Пауло
26
22
32
9
9
32
6
16
Абнер
16
Абнер
6
12
Келлвен
49
49
12
Келлвен
25
Ричард
3
3
25
Ричард
10
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
10
50
Юри
88
88
50
Юри
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Léo Gomes
ЦФ
18
Кристиан
ЦП
11
Жажа
ПВ
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
12
João Lopes
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
NenÃª
ЦФ
7
Андре
ОП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Léo Gomes
ЦФ
18
Кристиан
ЦП
11
Жажа
ПВ
55
Fernando Canesin
ЦП
Остались в запасе
12
João Lopes
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
NenÃª
ЦФ
7
Андре
ОП
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
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