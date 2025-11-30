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Бразилия. Серия А
Команды
Палмейрас
Келлвен
€ 6 млн
Келлвен
Палмейрас
25 февраля 2001 (25)
#12 | Защитник
176 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
6 бывших игроков РПЛ были в заявке на финал Кубка Либертадорес
2025.11.30 09:15
Экс-игроки 4 клубов РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2025.10.31 09:20
2
Фото
ЦСКА продал защитника в бразильский клуб
2025.08.05 07:50
4
ЦСКА продаст защитника за 7 миллионов и купит на его место нового за 1,2
2025.07.29 14:48
7
ЦСКА может лишиться Келлвена
2025.07.22 18:34
1
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.05.21 09:14
Келлвен описал Москву одним прилагательным
2025.03.01 15:12
Келлвен сделал выбор между ЦСКА и «Атлетико Минейро»
2025.01.09 14:28
3
ЦСКА определил цену на Келлвена
2025.01.05 17:31
Орлов объяснил выбор вратаря и защитников для символической сборной
2024.12.24 10:05
Фото
Орлов составил символическую сборную первой части сезона
2024.12.24 08:50
7
ЦСКА хочет продать Келлвена, чтобы купить форварда
2024.12.16 20:29
4
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.30 12:57
8
Келлвен заявил, что казанское поле помешало ЦСКА в матче с «Рубином»
2024.09.21 23:51
2
Келлвен назвал двух россиян из ЦСКА, готовых к Европе
2024.04.19 17:03
4
Келлвен ответил, за счет чего ЦСКА ушел с 1:3 в матче с «Локо»
2024.04.13 22:50
1
Келлвен выделил лучшего танцора и певца в ЦСКА
2024.02.27 18:52
2
Келлвен: «Перед приездом в Россию знал, что в РПЛ есть два великих клуба»
2024.02.27 16:01
6
Келлвен: «Федотов – наш батя, ведет ЦСКА вперед»
2024.02.27 14:00
6
Защитник ЦСКА оценил шансы России на победу в чемпионате мира
2024.02.27 09:54
1
Федотов объяснил, почему не полетел в Бразилию на свадьбу Келлвена
2024.01.21 17:25
Состав ЦСКА на первый сбор в ОАЭ: с Дивеевым, но без Келлвена
2024.01.14 11:18
6
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
2024.01.06 10:43
1
Два игрока РПЛ вызваны в олимпийскую сборную Бразилии
2023.11.08 08:20
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Жена устроила мокрый пранк над Келлвеном
2023.11.01 12:58
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В ЦСКА не опровергли, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ
2023.09.05 08:49
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2023.09.05 07:48
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Новичок ЦСКА Келлвен назвал свои лучшие игровые качества
2023.09.02 12:00
Келлвен назвал трансфер в ЦСКА мечтой детства
2023.09.01 22:25
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ЦСКА вместо трансферного фото с Келлвеном выложил кадр с его сыном
2023.09.01 22:06
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