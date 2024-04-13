Келлвен ответил, за счет чего ЦСКА ушел с 1:3 в матче с «Локо»

Защитник ЦСКА Келлвен высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

Его команда уступала в 2 мяча.

У «Локо» во всех голах поучаствовал Максим Глушенков.

ЦСКА от поражения спас защитник Илья Агапов.

– За счeт чего смогли вырвать ничью?

– Мы смогли вырвать ничью благодаря нашей команде. Мы очень сплочeнные игроки. Предельно собраны не только те, кто выходят в стартовом составе, но и те, кто выходят на замену. Все прилагают максимум усилий, чтобы бороться за самые высокие места в турнирной таблице – это то, где ЦСКА должен находиться.

Тамерлан Мусаев – отличный игрок. Он выбрал большую команду и приехал сюда забивать. Он делает свою работу и помогает нашей команде идти вперeд.