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    Келлвен ответил, за счет чего ЦСКА ушел с 1:3 в матче с «Локо»

    Защитник ЦСКА Келлвен высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

    – За счeт чего смогли вырвать ничью?

    – Мы смогли вырвать ничью благодаря нашей команде. Мы очень сплочeнные игроки. Предельно собраны не только те, кто выходят в стартовом составе, но и те, кто выходят на замену. Все прилагают максимум усилий, чтобы бороться за самые высокие места в турнирной таблице – это то, где ЦСКА должен находиться.

    Тамерлан Мусаев – отличный игрок. Он выбрал большую команду и приехал сюда забивать. Он делает свою работу и помогает нашей команде идти вперeд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.04.2024 22:50
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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1713039046
    Нашли кого спрашивать, как раз после замены Келлвена ЦСКА и отыгрался, бггг
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