Экс-игроки 4 клубов РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес

Сегодня, 09:20
2

Сразу 6 бывших футболистов РПЛ, игравших за ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Локомотив», вышли в составе нынешних команд в финал Кубка Либертадорес. В решающем матче главного клубного турнира Южной Америки встретятся «Фламенго» и «Палмейрас».

Минувшей ночью «Палмейрас» в ответном полуфинальном матче турнира победил дома «ЛДУ Кито» со счетом 4:0, отыгравшись после поражения 0:3 в первом поединке.

Один из голов у бразильской команды забил экс-защитник ЦСКА Бруно Фукс. Также за «Палмейрас» сыграли еще один бывший игрок обороны красно-синих Келлвен и экс-защитник «Локомотива» Мурило Серкейра.

Ранее «Фламенго» в отвеном полуфинале сыграл в гостях вничью с аргентинским «Расингом» из Авельянеды (0:0). В первой встрече бразильский клуб победил 1:0, а победный гол забил бывший хавбек «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль.

Также в составе «Фламенго» играют экс-защитник «Динамо» Гильермо Варела и бывший игрок обороны «Спартака» Лукас Айртон.

Финал Кубка Либертадорес пройдет 29 ноября в Лиме.

  • Победитель сыграет в декабре в Межконтинентальном кубке.
  • Бразильские клубы выиграли последние 6 Кубков Либертадорес и продлят эту серию до 7 побед.

