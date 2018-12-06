Рикельме: «Финал Кубка Либертадорес в Мадриде – самый дорогой товарищеский матч в истории»

Бывший полузащитник «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме высказал мнение о переносе второго матча финала Кубка Либертадорес между «Бокой» и «Ривер Плейтом» в Мадрид.

«Все это кажется мне слишком странным. Суперкласико – то немногое, что является исконно нашим, как, например, чай мате или соус дульсе де лече.

Финал Кубка Либертадорес – тоже наш, но его у нас забрали. Это наша вечеринка, и матч между самыми большими клубами должен пройти в нашей стране.

С одной стороны, мы должны гордиться тем, что две аргентинские команды сыграют в финале, но грустно, что будут играть в другой стране. Это как организовать финал Лиги чемпионов «Реал» – «Барселона» в Буэнос-Айресе. Такой большой матч нельзя просто так перенести в другое место, это будет не то же самое, что-то будет потеряно.

Футболистам, никогда ранее не игравшим в Европе, также будет странно проводить матч на незнакомом стадионе. Я включу телевизор, чтобы посмотреть игру. Но это будет не финал Кубка Либертадорес. Это будет самый дорогой товарищеский матч в истории», – сказал Рикельме.

Матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» состоится в воскресенье, 9 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.