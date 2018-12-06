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    • Рикельме: «Финал Кубка Либертадорес в Мадриде – самый дорогой товарищеский матч в истории»

    Рикельме: «Финал Кубка Либертадорес в Мадриде – самый дорогой товарищеский матч в истории»

    Бывший полузащитник «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме высказал мнение о переносе второго матча финала Кубка Либертадорес между «Бокой» и «Ривер Плейтом» в Мадрид.

    «Все это кажется мне слишком странным. Суперкласико – то немногое, что является исконно нашим, как, например, чай мате или соус дульсе де лече.

    Финал Кубка Либертадорес – тоже наш, но его у нас забрали. Это наша вечеринка, и матч между самыми большими клубами должен пройти в нашей стране.

    С одной стороны, мы должны гордиться тем, что две аргентинские команды сыграют в финале, но грустно, что будут играть в другой стране. Это как организовать финал Лиги чемпионов «Реал»«Барселона» в Буэнос-Айресе. Такой большой матч нельзя просто так перенести в другое место, это будет не то же самое, что-то будет потеряно.

    Футболистам, никогда ранее не игравшим в Европе, также будет странно проводить матч на незнакомом стадионе. Я включу телевизор, чтобы посмотреть игру. Но это будет не финал Кубка Либертадорес. Это будет самый дорогой товарищеский матч в истории», – сказал Рикельме.

    Матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» состоится в воскресенье, 9 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

    Источник: AS

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    06.12.2018 21:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 11:02

      Надо проводить работу с болельщиками что бы таких погромов больше не было. Сами себя наказали.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 декабря 2018, 07:35

      Кто ж виноват, что у вас там болельщики отбитые на всю голову, а гос. служащие не могут обеспечить порядок. Рикельме вдруг забыл причину переноса игры?

      1
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 6 декабря 2018, 23:04

      Есть доля правды. но финалы лч вообще всегда по разному проходят, реал - атлетико в 2014 тоже бы хотели матч в мадриде провести) а так.. ну решение тупое, тем более финал либертадорес отношения к европе не имеет..

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