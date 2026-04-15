  • В Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года

В Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года

15 апреля, 20:11
1

В матче Кубка Либертадорес между «Боливаром» и венесуэльским «Депортиво» случился курьезный гол.

Голкипер «Депортиво» потерял бдительность, и из-за его спины выбежал соперник, забрал мяч и отправил его в пустые ворота.

Такой же гол в 2008 году забил зенитовец Андрей Аршавин в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Ворота москвичей защищал Иван Левенец.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

Игрок «Лутона» повторил гол Аршавина Левенцу из 2008 года 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Кубок Либертадорес Аршавин Андрей Левенец Иван
1776274947
Отстаёт "заграница" . Безнадёжно .
Ответить
Главные новости
Козлов обвинил «Краснодар» в том, что ему не дали шанса
21:37
1
РПЛ. Заика принес «Сочи» гостевую победу над «Ростовом» (1:0)
21:24
16
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах»
21:16
6
«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого
21:07
11
Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит»
20:27
16
ФотоРоссийский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
4
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита»
19:58
8
Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб»
19:47
11
Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ»
19:34
3
Названы три условия для продления контракта 40-летнего Модрича с «Миланом»
19:29
Все новости
Селюк заявил, что «Спартаком» руководят идиоты
21:31
3
Обзор матча «Ростов» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
21:23
Зобнин определил свое место в 104-летней истории «Спартака»
20:31
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита»
19:58
8
Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб»
19:47
11
Бубнов объяснил Сперцяну «двойку с минусом» за матч с «Зенитом»
19:08
3
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
18:41
3
КДК РФС вынес решение по Евсееву за повторное матерное интервью
18:36
6
Мостового раскритиковали за слова про Мусаева: «Его переклинило»
18:22
3
Бубнов предсказал отставку тренера РПЛ: «Его судьба уже решена»
17:27
6
Быстров не пойдет по пути Кудряшова: «Я разве похож на психа?»
17:04
8
Булыкин назвал условие, при котором ЦСКА не уволит Челестини
16:46
2
«Считаю, что это неправильно»: Бубнов забраковал кандидата на пост тренера ЦСКА
16:24
4
Орлов сообщил об интересе «Зенита» к футболисту «Балтики»
16:05
5
Кудряшов рассказал о своем состоянии после нокаута от рэпера Гуди
15:54
1
Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами
15:35
1
Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро
15:20
24
Байдачный поддержал спорный тезис Мостового
14:51
1
Григорян – о тренере РПЛ: «Его дни сочтены»
14:25
17
Радимов: «Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия»
14:10
4
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»
14:00
12
Радимов раскритиковал Сперцяна за поступок после матча с «Зенитом»
13:51
27
ЭСК признала ошибку Карасева в эпизоде с удалением Педро
13:40
22
ФотоРПЛ подписала новый контракт с букмекерской компанией
13:31
4
«Зенит» и «Локомотив» следят за игроком «Сочи»
13:21
7
ФотоОбъявлен новый титульный спонсор РПЛ
13:09
7
Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
12:56
1
Аршавин проанализировал риски «Краснодара» в чемпионской гонке
12:44
4
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
