В Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года

В матче Кубка Либертадорес между «Боливаром» и венесуэльским «Депортиво» случился курьезный гол.

Голкипер «Депортиво» потерял бдительность, и из-за его спины выбежал соперник, забрал мяч и отправил его в пустые ворота.

Такой же гол в 2008 году забил зенитовец Андрей Аршавин в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Ворота москвичей защищал Иван Левенец.

Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».

Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.