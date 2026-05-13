Радимов – о втором подряд чемпионстве «Краснодара»: «Я в такие сказки не верю»

Владислав Радимов высказался о раскладах в чемпионской гонке РПЛ-2025/26.

«Краснодар» из-за поражения от «Динамо» (1:2) лишился лидерства в чемпионате за тур до финиша сезона.

Южане отстают от «Зенита» на 2 очка. Им осталось сыграть дома с «Оренбургом».

Петербуржцам достаточно в воскресенье не уступить в гостях «Ростову», чтобы взять титул.

«Я в такие сказки не верю, как и не верил в то, что «Сочи» спасется. Так же и здесь.

Я плохо представляю, как «Зенит», находясь в шаге от золота, может проиграть «Ростову». Хотя немотивированное «Динамо» обыграло же «Краснодар»...

Понятно, что петербуржцам надо быть во всеоружии, но я сильно сомневаюсь, что может произойти что-то из ряда вон», – заявил Радимов.