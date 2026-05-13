  • Радимов – о втором подряд чемпионстве «Краснодара»: «Я в такие сказки не верю»

Радимов – о втором подряд чемпионстве «Краснодара»: «Я в такие сказки не верю»

13 мая, 19:53
8

Владислав Радимов высказался о раскладах в чемпионской гонке РПЛ-2025/26.

  • «Краснодар» из-за поражения от «Динамо» (1:2) лишился лидерства в чемпионате за тур до финиша сезона.
  • Южане отстают от «Зенита» на 2 очка. Им осталось сыграть дома с «Оренбургом».
  • Петербуржцам достаточно в воскресенье не уступить в гостях «Ростову», чтобы взять титул.

«Я в такие сказки не верю, как и не верил в то, что «Сочи» спасется. Так же и здесь.

Я плохо представляю, как «Зенит», находясь в шаге от золота, может проиграть «Ростову». Хотя немотивированное «Динамо» обыграло же «Краснодар»...

Понятно, что петербуржцам надо быть во всеоружии, но я сильно сомневаюсь, что может произойти что-то из ряда вон», – заявил Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Радимов Владислав
VVM1964
1778692526
Сказка вполне могла стать былью, сложись подругому матч с Динамо !!!(
Kollljan
1778694726
Динамо было очень мотивированное. Краснодар много попил кровушки их. Мстили они и удачно.
bset
1778696228
Да ладно, какое Динамо. Поражение от Рубина, две ничьи с Балтикой, ничья с Ростовом. Вот где очки не нужно было терять. А теперь чудо только спасет. Ростов на своем месте и уже в отпуске. Оренбург будет бороться за избегание стыков.
FCSpartakM
1778699714
Динамо как раз было мотивированно. Единственная мотивация Ростова - это стать героями вся Руси. Но мало верится, что Ростову нужно что-то по весне.
Прокс
1778726408
Серебришко и Кубышка Телятам,вполне норма,тем более кубок загладит вину,против антинародной команды его надо выигрывать,да и вся страна будет за телят!!!
crf57
1778747941
А зачем нам биться за КРАСНОДАР!? Что хорошего они РОСТОВУ дали,от кубаноидов одни понты!
