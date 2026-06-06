Глушенков: «Думаю, уже не наслажусь чемпионством»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями от первого в карьере чемпионства.

– Ты – чемпион России! Похожие эмоции, как от этого события, ты когда-то в своей карьере испытывал?

– Наверное, нет, таких эмоций не было. Но в связи со сборной пока не получается усердно отдохнуть и побыть с мыслями о чемпионстве.

Была тяжелая дорога из Ростова, потом три-четыре дня – и я сразу поехал в сборную. Так что чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь.

Эмоции немного подутихли, и после сборной будет немного времени на отдых, а потом надо будет готовиться к новому сезону.