Глушенков: «Думаю, уже не наслажусь чемпионством»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями от первого в карьере чемпионства.
– Ты – чемпион России! Похожие эмоции, как от этого события, ты когда-то в своей карьере испытывал?
– Наверное, нет, таких эмоций не было. Но в связи со сборной пока не получается усердно отдохнуть и побыть с мыслями о чемпионстве.
Была тяжелая дорога из Ростова, потом три-четыре дня – и я сразу поехал в сборную. Так что чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь.
Эмоции немного подутихли, и после сборной будет немного времени на отдых, а потом надо будет готовиться к новому сезону.
- 26-летний Глушенков провел в «Зените» два сезона.
- В 2024 году его купили у «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- В составе сине-бело-голубых вингер взял первые трофеи в карьере – чемпионство и Суперкубок России.
Источник: «Комсомольская правда»