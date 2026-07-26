Новичок «Ахмата», забивший «Локомотиву», описал Черчесова одним словом

Нападающий «Ахмата» Эральд Максути дал комментарий после матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Албанец, перешедший в грозненский клуб в конце мая, забил гол в этой встрече.

– У меня очень хорошие первые впечатления от РПЛ и нашей команды. Это был первый матч, и он не был легким. Но мы заработали одно очко, несмотря на то, что это не было легко. Мы смогли поменять игру.

– Как бы вы могли описать вашего тренера Станислава Черчесова?

– Знал, что наш тренер работал главным тренером сборной России, и я знал его еще до приезда в Россию. Он очень хорошо работает с футболистами, великолепный тренер. Мы будем стараться по максимуму выполнять его требования.