Джикия оценил свой дебют за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия поделился эмоциями от своего дебюта за московский клуб.

32-летний россиянин вышел на замену в матче 1-го тура РПЛ с «Ахматом». Он заменил на 82-й минуте Вадима Ракова.

Спустя минуту «Ахмат» забил – мяч рикошетом от Джикии влетел в ворота.

«Результат? Вышло смазанно. Обидно, что гол залетел через рикошет, не добились положительного результата. Случилось так, как случилось.

Еще не смотрел повтор. Позже это сделаю. Будем разбираться завтра, делать выводы. Сейчас не хотелось бы давать оценки», – сказал Джикия.