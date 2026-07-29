У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая

В агентстве SCOUTFUTBOL, представляющем форварда «Леона» Федерико Виньяса, подтвердили, что игрок перейдет в «Толуку».

На нападающего также претендовал «Спартак».

«Да, действительно, мы собираемся принять предложение «Толуки», – сказали в агентстве.