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  • «Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА

«Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА

Сегодня, 12:59
4

Руководство «Спартака» дало добро на покупку клубом топ-форварда.

Красно-белые хотят купить нападающего, поскольку нацелены побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. «Спартак» готов купит игрока на острие атаки вне зависимости от того, будет или нет продан кто-то из других центрфорвардов – Ливай Гарсия или Манфред Угальде.

В шорт-листе «Спартака» остается нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Сумма его выкупа по соответствующей опции в контракте составляет 11 миллионов евро. В казанском клубе албанец зарабатывает 3 миллиона евро в год.

Из-за высокой зарплаты от Даку отказался ЦСКА, выбрав менее притязательного Жуана из «Гезтепе».

Ранее у «Спартака» сорвался трансфер нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса. Также к красно-белым отказался переходить форвард сборной Аргентины Хосе Мануэль Лопес.

  • 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
  • Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак ЦСКА Гарсия Ливай Даку Мирлинд Угальде Манфред
Комментарии (4)
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ПалкоВводецъ007
1785320551
Кто этот "счастливчик", добровольно решивший завязать с карьерой футболиста и зашквариться? Гыгыгы
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Император 1
1785323119
За Даку можно 11 заплатить, игрок отличный
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