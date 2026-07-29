«Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА

Руководство «Спартака» дало добро на покупку клубом топ-форварда.

Красно-белые хотят купить нападающего, поскольку нацелены побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. «Спартак» готов купит игрока на острие атаки вне зависимости от того, будет или нет продан кто-то из других центрфорвардов – Ливай Гарсия или Манфред Угальде.

В шорт-листе «Спартака» остается нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Сумма его выкупа по соответствующей опции в контракте составляет 11 миллионов евро. В казанском клубе албанец зарабатывает 3 миллиона евро в год.

Из-за высокой зарплаты от Даку отказался ЦСКА, выбрав менее притязательного Жуана из «Гезтепе».

Ранее у «Спартака» сорвался трансфер нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса. Также к красно-белым отказался переходить форвард сборной Аргентины Хосе Мануэль Лопес.