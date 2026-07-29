«Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА

Руководство «Спартака» дало добро на покупку клубом топ-форварда.
Красно-белые хотят купить нападающего, поскольку нацелены побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. «Спартак» готов купит игрока на острие атаки вне зависимости от того, будет или нет продан кто-то из других центрфорвардов – Ливай Гарсия или Манфред Угальде.
В шорт-листе «Спартака» остается нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Сумма его выкупа по соответствующей опции в контракте составляет 11 миллионов евро. В казанском клубе албанец зарабатывает 3 миллиона евро в год.
Из-за высокой зарплаты от Даку отказался ЦСКА, выбрав менее притязательного Жуана из «Гезтепе».
Ранее у «Спартака» сорвался трансфер нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса. Также к красно-белым отказался переходить форвард сборной Аргентины Хосе Мануэль Лопес.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.