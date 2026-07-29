Бителло объяснил провал Карпина в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло вспомнил период Валерия Карпина в клубе.

– Когда Карпин возглавил «Динамо», у многих появились высокие ожидания. Ты тоже подумал, что с ним вы выиграете трофей?

– Помню, что ажиотаж был очень большой. Это понятно – у тренера есть имя, он приходит в топ-клуб. Но дальше, к сожалению, ничего не получилось. Наверное, мы не до конца поняли его требования и не смогли адаптироваться к его стилю игры.

– В чем была главная проблема?

– На мой взгляд, нам было очень сложно во время перерыва на матчи сборных. Это именно тот момент, когда команда может исправить свои ошибки в течение сезона. Но Карпин уезжал в сборную, с командой работали другие тренеры, у которых иные требования. Было сложно. Возможно, это в том числе повлияло на наш результат. Но все в прошлом – сейчас мы работаем с отличным тренером, и у нас большие цели.