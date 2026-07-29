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Бителло объяснил провал Карпина в «Динамо»

29 июля, 15:17
2

Полузащитник «Динамо» Бителло вспомнил период Валерия Карпина в клубе.

– Когда Карпин возглавил «Динамо», у многих появились высокие ожидания. Ты тоже подумал, что с ним вы выиграете трофей?

– Помню, что ажиотаж был очень большой. Это понятно – у тренера есть имя, он приходит в топ-клуб. Но дальше, к сожалению, ничего не получилось. Наверное, мы не до конца поняли его требования и не смогли адаптироваться к его стилю игры.

– В чем была главная проблема?

– На мой взгляд, нам было очень сложно во время перерыва на матчи сборных. Это именно тот момент, когда команда может исправить свои ошибки в течение сезона. Но Карпин уезжал в сборную, с командой работали другие тренеры, у которых иные требования. Было сложно. Возможно, это в том числе повлияло на наш результат. Но все в прошлом – сейчас мы работаем с отличным тренером, и у нас большие цели.

  • В ноябре Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию. Его заменил член штаба Ролан Гусев.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Бителло Карпин Валерий
Комментарии (2)
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andr45
1785341121
Карпуша имел имя?) Я его знаю - ПРОХИНДЕЙ)
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Arvlad
1785425536
А Бителло, это вообще кто? Что-то он разговорился - специалист хренов...
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