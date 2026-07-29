Бителло объяснил провал Карпина в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло вспомнил период Валерия Карпина в клубе.
– Когда Карпин возглавил «Динамо», у многих появились высокие ожидания. Ты тоже подумал, что с ним вы выиграете трофей?
– Помню, что ажиотаж был очень большой. Это понятно – у тренера есть имя, он приходит в топ-клуб. Но дальше, к сожалению, ничего не получилось. Наверное, мы не до конца поняли его требования и не смогли адаптироваться к его стилю игры.
– В чем была главная проблема?
– На мой взгляд, нам было очень сложно во время перерыва на матчи сборных. Это именно тот момент, когда команда может исправить свои ошибки в течение сезона. Но Карпин уезжал в сборную, с командой работали другие тренеры, у которых иные требования. Было сложно. Возможно, это в том числе повлияло на наш результат. Но все в прошлом – сейчас мы работаем с отличным тренером, и у нас большие цели.
- В ноябре Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию. Его заменил член штаба Ролан Гусев.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.