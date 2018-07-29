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Динамо
Бителло
€ 15 млн
Бителло
Динамо
7 января 2000 (26)
#10 | Полузащитник
178 см
Бразилия
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Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
24 сентября
3
Символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии Радимова
16 сентября
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
10 сентября
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
31 августа
1
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
30 августа
1
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
14 августа
8
Фото
Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
14
«Было большое давление, было много лишних мыслей»: игрок «Динамо» – о работе с Карпиным
30 июля
1
Бителло из «Динамо» рассказал, почему бразильцам так нравится в России
30 июля
8
Динамовец Бителло ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»
29 июля
4
Динамовец Бителло восстанавливается по системе Холанда
29 июля
1
Бителло заявил, что Карпин работал против «Динамо»
29 июля
18
В «Динамо» высказались о возможном трансфере Неймара
29 июля
3
В сборной России может появиться еще один бразилец
29 июля
14
Игрок «Динамо» видит себя в «Реале»
29 июля
6
Бителло объяснил провал Карпина в «Динамо»
29 июля
2
В турецком клубе отреагировали на информацию об интересе к Бителло
21 июля
«Бешикташ» нацелился на самого дорогого легионера «Динамо»
16 июля
Самый дорогой легионер «Динамо» сделал заявление о своем будущем в клубе
2 июля
Бителло охарактеризовал Москву двумя прилагательными
2 июля
3
Бразильский клуб хочет выкупить игрока РПЛ и перепродать его в АПЛ вдвое дороже
3 июня
3
«Динамо» может продать легионера за 16 миллионов
2 июня
3
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
23 мая
7
Легионер «Динамо» отпросился с матча 30-го тура РПЛ
16 мая
1
Бителло ответил, останется ли в «Динамо»
12 мая
В «Динамо» определились с будущим Бителло
1 мая
1
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
13 апреля
1
«Динамо» может лишиться Бителло
31 марта
3
Фото
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ
25 марта
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Назван лучший бразилец РПЛ прямо сейчас
10 марта
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