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  • «Было большое давление, было много лишних мыслей»: игрок «Динамо» – о работе с Карпиным

«Было большое давление, было много лишних мыслей»: игрок «Динамо» – о работе с Карпиным

30 июля, 13:21
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Полузащитник «Динамо» Бителло вспомнил период Валерия Карпина в клубе.

– Ты говорил, что Карпин ввел слишком много правил, игрокам было некомфортно. Ты чувствовал напряжение, было такое, что не мог расслабиться?

– У каждого тренера свой стиль, свои требования. Задача игроков – привыкнуть и адаптироваться к ним. Но есть моменты, когда это сложнее сделать. Тогда все наши проблемы были за полем. Я тоже многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами.

– В штабе Карпина был тренер по физподготовке Луис Мартинес. Говорят, многие игроки с ним не ладили.

– Не люблю говорить об этом – есть вещи, которые останутся внутри клуба. Люди, которые находятся здесь, знают, что произошло. Могу только сказать, что на нас оказывалось очень большое давление со стороны тренерского штаба. Возможно, это в том числе мешало футболистам. Игрокам важно, чтобы в голове не было лишних мыслей на поле. Нам этого немного не хватало.

– После Карпина командой руководил Ролан Гусев. Со стороны казалось, что с ним вам было намного проще.

– У нас были великолепные отношения с Гусевым, вся команда любила его, понимала все требования. Грустно, что он ушел, но это часть футбола. Сейчас с нами Сандро Шварц – он приехал, чтобы помочь команде выиграть трофеи. Что касается Гусева, то я с ним пока не разговаривал, но буду рад встретиться, пообщаться. Надеюсь, Ролан продолжит тренерскую карьеру – у него должно все получиться.

  • В ноябре Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию. Его заменил член штаба Ролан Гусев.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Бителло Карпин Валерий
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DmitryViktorovich
1785412944
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