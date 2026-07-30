«Было большое давление, было много лишних мыслей»: игрок «Динамо» – о работе с Карпиным

Полузащитник «Динамо» Бителло вспомнил период Валерия Карпина в клубе.

– Ты говорил, что Карпин ввел слишком много правил, игрокам было некомфортно. Ты чувствовал напряжение, было такое, что не мог расслабиться?

– У каждого тренера свой стиль, свои требования. Задача игроков – привыкнуть и адаптироваться к ним. Но есть моменты, когда это сложнее сделать. Тогда все наши проблемы были за полем. Я тоже многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами.

– В штабе Карпина был тренер по физподготовке Луис Мартинес. Говорят, многие игроки с ним не ладили.

– Не люблю говорить об этом – есть вещи, которые останутся внутри клуба. Люди, которые находятся здесь, знают, что произошло. Могу только сказать, что на нас оказывалось очень большое давление со стороны тренерского штаба. Возможно, это в том числе мешало футболистам. Игрокам важно, чтобы в голове не было лишних мыслей на поле. Нам этого немного не хватало.

– После Карпина командой руководил Ролан Гусев. Со стороны казалось, что с ним вам было намного проще.

– У нас были великолепные отношения с Гусевым, вся команда любила его, понимала все требования. Грустно, что он ушел, но это часть футбола. Сейчас с нами Сандро Шварц – он приехал, чтобы помочь команде выиграть трофеи. Что касается Гусева, то я с ним пока не разговаривал, но буду рад встретиться, пообщаться. Надеюсь, Ролан продолжит тренерскую карьеру – у него должно все получиться.