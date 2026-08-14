В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил, планируется ли натурализация бразильского полузащитника Бителло.

– Бителло неоднократно заявлял, что он не против получить гражданство РФ. Что об этом думают в клубе?

– Мы об этом думаем.

– Планируются ли какие‑то действия в этом плане?

– Посмотрим. Это все не так просто.