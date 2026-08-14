В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил, планируется ли натурализация бразильского полузащитника Бителло.
– Бителло неоднократно заявлял, что он не против получить гражданство РФ. Что об этом думают в клубе?
– Мы об этом думаем.
– Планируются ли какие‑то действия в этом плане?
– Посмотрим. Это все не так просто.
- Бителло в прошлом сезоне забил 6 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах.
- Рыночная стоимость бразильского футболиста – 15 миллионов евро.
- В «Динамо» дороже него оценивается только Константин Тюкавин (17 млн евро).
Источник: «Матч ТВ»