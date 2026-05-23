Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную сезона РПЛ.
Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).
Защитники: Лукас Оласа («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Диего Коста («Краснодар»), Хуан Касерес («Динамо»).
Полузащитники: Бителло («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»).
Нападающие: Артeм Дзюба («Акрон»), Джон Кордоба («Краснодар»).
- Чемпионом России стал «Зенит». Команде удалось оказаться первой в своем 100-м сезоне.
- На втором месте оказался «Краснодар», который завтра, 24 мая, может выиграть FONBET Кубок России.
- Вылетели из РПЛ «Сочи» и «Пари НН».
Источник: WhoScored