Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» поставило задачу перед Шварцем.

Сегодня, 17:15
5

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера.

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» – с 2020 по 2022 год.
  • Шварцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в немецких «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».
  • «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

– И футбольные специалисты, и болельщики считают, что при Шварце команда показывала хороший футбол. Он действительно вел «Динамо» к победам. Это подтверждает тот факт, что при нем мы заняли третье место в РПЛ и играли в финале Кубка России. Результаты могли быть еще выше, если бы не обстоятельства. С точки зрения профессиональных тренерских качеств Сандро – безусловно, сильный специалист.

Дальше давайте будем смотреть на результаты его работы – и рассчитывать, что он подтвердит реноме, которое заработал.

– Какие задачи будут поставлены перед Шварцем?

– Высокие. Выиграть трофей – главная задача, которая стоит перед всеми нами.

Еще по теме:
В «Динамо» объяснили смену Гусева на Шварца 3
Мнение Рабинера о возвращении Шварца в «Динамо» 3
Реакция Лещенко на возвращение Шварца в «Динамо» 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1779546866
Смешно...
Ответить
Skull_Boy
1779548048
Первая лига в сезоне 27-28 тоже трофей
Ответить
СильныйМозг
1779548095
Обосоаться так, чтобы дымоход не дымил, вот их цель на сезон.
Ответить
Таврида
1779549086
Завоевать титул "Мистер Вселенная".
Ответить
Fibercore
1779551599
Вот, чудики! С Личкой Чемп могли взять (с нормальным вратарём), а теперь о тройке мечтают) Заберите у Балтики Бориско, уберите Глебова - и будет вам счастье. Скамейка, вроде, нлрм.
Ответить
Главные новости
ВидеоСафонов и Забарный не пожали руки перед двусторонкой «ПСЖ»
18:26
5
РПЛ. «Динамо Мх» вновь победило в стыках «Урал» (2:0) и сохранило прописку
17:51
15
«Динамо» поставило задачу перед Шварцем.
17:15
5
ВидеоАгаларов забил «Уралу» эффектной паненкой
16:59
Ответ Карседо на вопрос, сыграет ли Барко в суперфинале против «Краснодара»
16:44
3
Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги
16:31
4
ФотоСтало известно, сколько клубы РПЛ тратят на зарплаты
16:11
3
Черевченко возвращается в Россию
15:49
1
Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя»
15:09
4
Губерниев определил фаворита суперфинала «Спартак» – «Краснодар»
14:43
9
Все новости
Все новости
Березуцкий прокомментировал провал «Урала» в стыках за место в РПЛ
19:10
Семин оценил решение ЦСКА сохранить Игдисамова
18:57
Андраде трогательно попрощался с «Балтикой» после ухода в «Зенит»
18:47
Аршавин определил, кто более значим для России – Акинфеев или Сафонов
17:33
Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги
16:31
4
ФотоСтало известно, сколько клубы РПЛ тратят на зарплаты
16:11
3
Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в ЦСКА
15:57
2
Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя»
15:09
4
В «Динамо» объяснили смену Гусева на Шварца
14:18
3
Первое интервью Андраде в «Зените»
14:13
3
Семак определил год, когда рассчитывает на снятие бана России
13:53
3
Символическая сборная сезона РПЛ
13:41
19
Стало известно, почему ЦСКА решил оставить Игдисамова
13:33
11
Фото«Зенит» объявил о первом летнем трансфере
13:10
14
Мнение Рабинера о возвращении Шварца в «Динамо»
12:39
3
Смолов получил предложение из РПЛ
12:33
5
Аршавин: «Сафонову будет сложно превзойти меня»
12:14
31
Карседо назвали лучшим тренером РПЛ
12:07
3
Умер игрок, проведший 161 матч за «Спартак»
12:01
7
ЦСКА заинтересован во вратаре из Первой лиги
11:42
1
Известен главный кандидат на пост тренера «Пари НН»
11:39
7
Стало известно, когда ЦСКА назначит нового главного тренера
11:23
9
На Кокорине поставили крест: «Отыграл свое, даже во Вторую лигу не подойдет»
10:28
10
Стало известно о внутреннем конфликте в ЦСКА
09:43
16
«Я поступил по-человечески и по-мужски»: Смолов – о драке в «Кофемании»
09:26
8
Обращение Зырянова к болельщикам «Зенита»
09:20
1
Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»
00:51
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 