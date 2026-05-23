«Динамо» поставило задачу перед Шварцем.

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера.

Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» – с 2020 по 2022 год.

Шварцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в немецких «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

– И футбольные специалисты, и болельщики считают, что при Шварце команда показывала хороший футбол. Он действительно вел «Динамо» к победам. Это подтверждает тот факт, что при нем мы заняли третье место в РПЛ и играли в финале Кубка России. Результаты могли быть еще выше, если бы не обстоятельства. С точки зрения профессиональных тренерских качеств Сандро – безусловно, сильный специалист.

Дальше давайте будем смотреть на результаты его работы – и рассчитывать, что он подтвердит реноме, которое заработал.

– Какие задачи будут поставлены перед Шварцем?

– Высокие. Выиграть трофей – главная задача, которая стоит перед всеми нами.