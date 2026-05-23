«Зенит» объявил о первом летнем трансфере

23 мая, 13:10
17

В «Зенит» перешел защитник «Балтики» Кевин Андраде.

«Кевин Андраде – игрок сине-бело-голубых!

«Зенит» и «Балтика» согласовали переход колумбийского защитника.

Соглашение с игроком рассчитано на пять лет – до конца сезона-2030/31.

Сине-бело-голубые приветствуют Кевина Андраде в Петербурге и желают достижения новых футбольных высот в составе «Зенита», – написали петербуржцы.

  • Андраде выступал за «Балтику» с января 2024 года.
  • За 2,5 сезона он провел 83 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Трансферы Балтика Зенит Андраде Кевин
Комментарии (17)
Desma
1779531597
Похоже, что без Барриоса дело не обошлось....
Ответить
Интерес
1779531849
Кевин Андраде попрощался с "Балтикой",но клятвенно пообещал в очных матчах привычно забить пару автоголов.Так что эту сделку можно только приветствовать.
Ответить
Mirak92
1779532168
Не забывайте выпускать его, радуйте соперника
Ответить
andr45
1779532683
«Летом «Zenitе» намерен приобрести четырёх новых игроков – усилить центр и правый фланг обороны, а также приобрести нового центрального нападающего и левого вингера. В свете ужесточения лимита на легионеров в РПЛ приоритетом является поиск новобранцев среди российских футболистов. В частности, «Zenitе» интересны двое игроков московского «Локомотива» – защитник Александр Сильянов и форвард Дмитрий Воробьев. Есть намерение приобрести и правого защитника сборной России Мингяна Бивеева, который сезон-2025/26 провёл в калининградской «Балтике». Параллельно ведётся работа на южноамериканском, турецком и ближневосточном рынках. Всего на трансферы «Zenitе» готов потратить 50 миллионов евро.» В настоящее время стоимость игроков «Zenitе» составляет 204 (ДВЕСТИ ЧЕТЫРЕ) миллиона евро.
Ответить
FROLL007
1779533546
Добро пожаловать за трофеями. Гыгыгы
Ответить
Semenycch
1779533680
Очень трудно понять впишется этот парень в основу Зенита или нет. С одной стороны парень быстрый, цепкий, хорошо играет головой в прямом и переносном смысле, прекрасно адаптирован к Российской футбольной действительности. С другой стороны парень довольно жесткий, а иногда и грубый в противостоянии с соперником, успешно играл только в Балтике, в команде, которая применяет массированную оборону с тремя центральными защитниками, не известно как он перестроится к разряженной обороне Зенита. В общем поглядим. Если он пришел на лавку под Нино, то очень хорошо, а если вместо Нино, то это напрягает!
Ответить
волчарик
1779534369
Ни о чем, сильнее не стали.
Ответить
Garrincha58
1779534719
Слабый игрок да ещё и легионер лучше брать такого же уровня игрока,но русского
Ответить
Бумбраш
1779534990
Закупка углем открыта!!!
Ответить
ESC-Russia-google
1779536169
Помянем пацана! В Балтике был игроком основы, а в газпроме будет на банке сидеть постоянно!
Ответить
