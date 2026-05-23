«Зенит» объявил о первом летнем трансфере

В «Зенит» перешел защитник «Балтики» Кевин Андраде.
«Кевин Андраде – игрок сине-бело-голубых!
«Зенит» и «Балтика» согласовали переход колумбийского защитника.
Соглашение с игроком рассчитано на пять лет – до конца сезона-2030/31.
Сине-бело-голубые приветствуют Кевина Андраде в Петербурге и желают достижения новых футбольных высот в составе «Зенита», – написали петербуржцы.
- Андраде выступал за «Балтику» с января 2024 года.
- За 2,5 сезона он провел 83 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: телеграм-канал «Зенита»