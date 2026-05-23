Семак определил год, когда рассчитывает на снятие бана России

Сергей Семак, главный тренер петербургского «Зенита», выразил надежду на возвращение российских команд и сборных к международным турнирам в 2027 году.
«Надеемся, что в следующем году», – сказал Семак в ответ на вопрос о возможном допуске.
- Российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
- С тех пор команды пропустили несколько крупных турниров, включая чемпионат мира, чемпионат Европы и клубные еврокубки.
- Официальных заявлений о сроках пересмотра санкций со стороны международных федераций пока не поступало.
