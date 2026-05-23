Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак определил год, когда рассчитывает на снятие бана России

Семак определил год, когда рассчитывает на снятие бана России

23 мая, 13:53
3

Сергей Семак, главный тренер петербургского «Зенита», выразил надежду на возвращение российских команд и сборных к международным турнирам в 2027 году.

«Надеемся, что в следующем году», – сказал Семак в ответ на вопрос о возможном допуске.

  • Российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
  • С тех пор команды пропустили несколько крупных турниров, включая чемпионат мира, чемпионат Европы и клубные еврокубки.
  • Официальных заявлений о сроках пересмотра санкций со стороны международных федераций пока не поступало.

Еще по теме:
5 самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ 11
Семак сказал, чем уникально чемпионство «Зенита»
Мостовой ответил, можно ли считать Семака лучшим тренером в истории 4
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779534535
Это ему сынок их Великобритании шепнул,перепутав с предстоящей реализацией очередного пакета санкций.
Ответить
k611
1779543129
Можно про это не вспоминать. Никто нас никуда не вернёт...
Ответить
Plyash
1779550923
Сергей Поганович , не надо тебе в гейропу , это в Ленинградской области ты великий , а там опять один позор будет . Зачем тебе это ?
Ответить
Главные новости
Губерниев предложил идею, чтобы трофей Кубка России больше не разбивался
19:18
Реакция Абаскаля на победу «Спартака» в Кубке России
18:49
2
Сперцян назвал условие, при котором останется в «Краснодаре»
18:40
2
Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России
18:30
17
Тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба
18:00
1
Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона
17:51
15
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Челси» дал ответ «Барселоне» по трансферу Жуана Педро
17:07
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
16:58
9
ВидеоГави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026
16:50
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
18:13
4
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Акрон» рассматривает пять тренеров
16:24
1
Заболотный сравнил победу в Кубке России со «Спартаком» и ЦСКА
16:16
3
«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
15:36
1
В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»
15:20
5
Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России
14:40
3
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
32
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
4
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»
10:59
3
Фото«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»
10:31
40
Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»
09:35
26
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»
09:19
6
Почему на эмблеме казанского «Рубина» изображен дракон
09:16
1
Черчесов поставил «Краснодару» оценку за сезон с двумя упущенными трофеями
00:32
7
Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»
Вчера, 21:36
24
Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров
Вчера, 19:50
ФотоГлушаков – о том, что у Карпина впервые родится сын: «Сработала подсказка»
Вчера, 19:35
4
Экс-футболист «Спартака» попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся
Вчера, 16:58
4
Аршавин ответил, усилит ли Дзюба «Спартак»
Вчера, 16:46
6
Аршавин назвал клубы, в которые стоит перейти Батракову и Тюкавину
Вчера, 16:29
3
Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом
Вчера, 15:44
3
Дзюба попрощался с «Акроном»
Вчера, 15:18
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
Вчера, 15:07
6
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
Вчера, 14:27
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
Вчера, 14:16
9
ФотоИгрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
Вчера, 14:07
«Зенит» собрался продать легионера
Вчера, 13:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 