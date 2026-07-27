Карпов сообщил об уходе важного игрока «Зенита» – он перестал устраивать Семака

Вильмар Барриос в ближайшее время покинет «Зенит». Об этом пишет Иван Карпов.

Колумбийский полузащитник не устраивает главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

Также повлияли возраст (32 года) и высокая зарплата футболиста.

По словам Карпова, именно по этой причине «Зенит» покупает из «Локомотива» Артема Карпукаса – на замену Барриосу.