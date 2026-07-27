Карпов сообщил об уходе важного игрока «Зенита» – он перестал устраивать Семака

Вильмар Барриос в ближайшее время покинет «Зенит». Об этом пишет Иван Карпов.
Колумбийский полузащитник не устраивает главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
Также повлияли возраст (32 года) и высокая зарплата футболиста.
По словам Карпова, именно по этой причине «Зенит» покупает из «Локомотива» Артема Карпукаса – на замену Барриосу.
- Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года.
- Срок его контракта с сине-бело-голубыми рассчитан до середины 2027 года.
- Колумбиец в прошлом сезоне сыграл за клуб в 35 встречах, отметился 1 ассистом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова