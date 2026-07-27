80-летний Бышовец высказался о возвращении к тренерской работе

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о возможном возвращении к работе.

– Играть легче, чем тренировать. Я знал, как побеждать. За счeт чего и кого.

– Вы тоскуете по тренерской деятельности?

– Нет. У меня уже нет жажды власти. И, к счастью, нет нужды унижаться. Это мой авторский афоризм.

– А раньше такое было?

– Не жажды власти, а работы. Я видел свою миссию. Я педагог.