В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о потенциальном уходе Эсекьеля Барко.

– Пишут, что Барко близок к возвращению в «Ривер Плейт». Что тебе об этом известно?

– Это не ко мне вопросы, я не могу это комментировать.

– Хочешь, чтобы Барко остался в «Спартаке»?

– Очень хочу, конечно.

– «Спартак» с Барко и без него – разные команды?

– С Барко «Спартак» играет уже третий сезон, правильно? Сколько игр «Спартака» вы видели без Барко? Мало. Так что тяжело сказать, какой «Спартак» без Барко. Но понятное дело, что он один из системообразующих игроков команды. Конечно. Я думаю, что все это видят.