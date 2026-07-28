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  • Кубок России. Смолов отметился голевым пасом в первом матче нового розыгрыша турнира

Кубок России. Смолов отметился голевым пасом в первом матче нового розыгрыша турнира

Сегодня, 16:59

«Фанком БроукБойз» обыграл «БоМиК» со счетом 2:1 в матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

В составе победителей нападающий Федор Смолов отметился голевым пасом в эпизодом с первым голом в матче. Экс-футболист сборной России на 30-й минуте отдал пас на Кирилла Хвастухина, который вывел «Фанком БроукБойз» вперед. На 60-й минуте Михаил Земсков увеличил преимущество команды Смолова. «БоМиК» отыграл один мяч благодаря голу Олега Волкова на 87-й.

Матч прошел в Казани на стадионе «Трудовые резервы».

Россия. Кубок. 1/32 финала
БоМиК - БроукБойз - 1:2 (0:0)
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок БроукБойз БоМиК Смолов Федор
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