Кубок России. Смолов отметился голевым пасом в первом матче нового розыгрыша турнира

«Фанком БроукБойз» обыграл «БоМиК» со счетом 2:1 в матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

В составе победителей нападающий Федор Смолов отметился голевым пасом в эпизодом с первым голом в матче. Экс-футболист сборной России на 30-й минуте отдал пас на Кирилла Хвастухина, который вывел «Фанком БроукБойз» вперед. На 60-й минуте Михаил Земсков увеличил преимущество команды Смолова. «БоМиК» отыграл один мяч благодаря голу Олега Волкова на 87-й.

Матч прошел в Казани на стадионе «Трудовые резервы».