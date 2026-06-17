Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определены даты проведения Кубка России-2026/27

17 июня, 19:19
1

Следующий розыгрыш FONBET Кубка России пройдет с 29 июля 2026 года по 6 июня 2027 года.

В среду, 17 июня, бюро исполкома РФС утвердило даты проведения турнира в сезоне-2026/27.

Шесть раундов Пути регионов запланированы на 29 июля, 12 августа, 26 августа, 9 сентября, 15 октября и 4 ноября.

Шесть туров группового этапа Пути РПЛ пройдут 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 14 октября, 28 октября и 25 ноября.

Первый этап стадии 1/8 финала Пути регионов начнeтся 18 марта, второй этап – 8 апреля. Четвертьфиналы – 22 апреля и 6 мая, полуфиналы – 20 мая.

В Пути РПЛ первые матчи 1/8 финала пройдут 3 марта, ответные – 17 марта. Четвертьфиналы – 7 и 21 апреля, полуфиналы – 5 и 19 мая.

Финал FONBET Кубка России состоится 6 июня.

Еще по теме:
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России 24
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой» 6
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России 3
Источник: сайт РФС
Россия. Кубок
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1781714441
...не так быстро, "Бомбардир", с информацией по Кубку. Не успеваем осмысливать и конспектировать. Такими темпами мы себя к турниру не подготовим...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
1
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
7
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
16:48
25
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой»
14:25
6
Фото«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
12:42
3
РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России
11:51
35
Определены даты проведения Кубка России-2026/27
17 июня
1
РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России
17 июня
12
РФС утвердил место проведения матча за Суперкубок России
17 июня
12
Fan ID может появиться в Кубке России со следующего сезона
16 июня
7
2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»
15 июня
2
Динамовец Сергеев: «Интересная штука: мы выбили «Спартак», а он выиграл Кубок»
10 июня
28
Назван город, в котором пройдет матч за Суперкубок России
6 июня
15
РФС выбрал город для проведения матча за Суперкубок России – это не Москва и не Петербург
6 июня
8
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
11
«Спартак» оштрафовали на 1 миллион из-за рекламы букмекера
5 июня
1
Стало известно, получил ли «Спартак» поздравления от «Зенита» после победы в Кубке РФ
5 июня
11
В РФС рассказали, изменится ли дизайн Кубка России, разбитого «Спартаком»
5 июня
В РФС рассказали, когда «Спартак» получит Кубок России на вечное хранение
5 июня
2
Руководитель «Зенита» поставил команде оценку за сезон по 10-балльной системе
3 июня
16
ВидеоБарко сделал тату в честь выигранного Кубка России
2 июня
4
Мусаев ответил на критику в адрес Боселли
2 июня
Радимов назвал главное разочарование сезона
1 июня
3
Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века
1 июня
8
Суперфинал Кубка России собрал больше людей, чем финал Лиги чемпионов
30 мая
3
Игрок «Спартака» провел суперфинал с «Краснодаром» на обезболах
30 мая
4
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
30 мая
27
Гурцкая стыдно за Мостового
30 мая
12
ВидеоМостовой смотрел суперфинал Кубка России по скриншотам
29 мая
3
Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не заслужил победу в Кубке России
29 мая
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 