Определены даты проведения Кубка России-2026/27

Следующий розыгрыш FONBET Кубка России пройдет с 29 июля 2026 года по 6 июня 2027 года.

В среду, 17 июня, бюро исполкома РФС утвердило даты проведения турнира в сезоне-2026/27.

Шесть раундов Пути регионов запланированы на 29 июля, 12 августа, 26 августа, 9 сентября, 15 октября и 4 ноября.

Шесть туров группового этапа Пути РПЛ пройдут 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 14 октября, 28 октября и 25 ноября.

Первый этап стадии 1/8 финала Пути регионов начнeтся 18 марта, второй этап – 8 апреля. Четвертьфиналы – 22 апреля и 6 мая, полуфиналы – 20 мая.

В Пути РПЛ первые матчи 1/8 финала пройдут 3 марта, ответные – 17 марта. Четвертьфиналы – 7 и 21 апреля, полуфиналы – 5 и 19 мая.

Финал FONBET Кубка России состоится 6 июня.