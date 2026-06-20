Акинфеев объяснил, почему ЦСКА не борется за чемпионство

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чего не хватает команде, чтобы всерьез претендовать на чемпионский титул РПЛ.

– Как вы объясняете себе, что пошло не так в прошлом сезоне?

– Это можно сказать не только про этот сезон, а и про все годы до того. С Федотовым были вторыми, с Николичем третьими, но да, выиграли два кубка… Но все остальное – плюс минус то же самое, четвертые и пятые места.

Не знаю, что обламывается. Видимо, пока не готовы быть где‑то наверху. Для этого нужен тот дух, который был раньше. При этом понимаю, что пока мы не можем…

Очень бы хотелось сказать о красивой истории, что сейчас мы всех порвeм. Но сейчас в нынешней ситуации с новым тренером надо идти от игры к игре. Понимать, на что мы способны. Ну и вы будете видеть от игры к игре.