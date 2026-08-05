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Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера

Вчера, 17:07
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Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о ситуации в «Локомотиве».

– Я жду того, что «Локомотив» расстанется с Галактионовым, или сам Галактионов уйдет. Потому что он действительно проделал огромную работу за эти годы. А с тем составом, который у него есть, бороться за что-то существенное, по-моему, невозможно. Если только Галактионов будет работать просто по наитию: продолжать, лишь бы работать. Ну, это одно дело.

А второе – будет нужен новый вызов, а мне кажется, Галактионов – это история про долгую работу и про то, чтоб добиваться результата. Он это уже доказал в своей работе. Но в данный момент, мне кажется, пути «Локомотива» и Галактионова должны разойтись.

– Но ведь дело действительно в составе, им явно не хватает нападающего. Придет другой тренер – у него будет тот же состав. Из этого состава можно выжать что-то еще?

– Просто Галактионов привык уже бороться за самые высокие места. Вот что я имею в виду. И он проделал действительно колоссальную работу. Просто нужно что-то другое самому Галактионову, да и «Локомотиву» в данной ситуации. Не то, что должны его уволить, а просто действительно расходятся в данный момент. Мне кажется, и Галактионов уже сам это понимает, что усиления не будет. Еще и Карпукас, как я понимаю, должен уйти...

– Да, будет совсем сложно.

– Поэтому я думаю, что чего-то сверхъестественного Галактионов не сделает, а новый человек с новыми мыслями может что-то сделать. А Галактионов, я думаю, дождется команды, которая будет бороться за что-то ещe более высокое, с большими амбициями. Потому что из всего, что было возможно, он выжал максимум. Его надо поблагодарить, и самому ему спокойно просто передохнуть от того, что происходит в «Локомотиве».

То есть, если ты борешься постоянно за что-то высокое, то на следующий год ты должен ставить себе более высокие цели. А Галактионову их занизили. Ну, какой смысл? «Локомотив» в этом году, я думаю, что это середняк. А если «Галатасарай» заберeт Батракова, ну там и за другие цели придeтся бороться.

  • «Локо» вчера проиграл «Динамо Мх» со счетом 1:2.
  • У команды одно очко после двух туров РПЛ.
  • Железнодорожники занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Радимов Владислав
Комментарии (2)
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Аид666
1785947249
Буланова спросить забыли...
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Бумбраш
1785949196
Опять алкаш что то мямлит...
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