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  • «Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»

«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»

Вчера, 16:15
10

Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о командных ошибках «Спартака».

– Давайте начнeм с последнего матча тура, наверное, самого яркого – «Ахмат» – «Спартак». Как вы всe это оцениваете, начиная с этого смешного пенальти и заканчивая победой «Спартака» в добавленное время?

– Начнeм с того, что я не знаю, мяч катился или не катился, там можно сколько хочешь спорить, был пенальти или нет с точки зрения закона, но с другой стороны, зачем ты останавливаешь мяч рукой, вообще бред какой-то, нет? Поэтому я считаю, что скорее это пенальти, и не надо выпендриваться, играйте дальше.

Точно так же, как с «Зенитом». Ты проводишь хороший матч, идeт компенсированное время. Зачем ты борешься с Соболевым, помогаешь себе руками-то? Ну, держи руки внизу и всe, и не будет никакого пенальти. Человек спиной на линии штрафной. Поэтому, если «Спартак» хочет чего-то добиться, то такое барахло надо убирать из своей командной жизни.

– Но они выиграли в итоге за счeт чего?

– «Спартак» был сильнее, мне понравилось то, как они переломили первый тайм. Для того «Спартака», который мы видели в этом году, он был плохой. Во втором «Спартак» добавил скорости. Те, кто вышли на замену, они больше обострили. Ну и в целом Шелия, конечно, помог в компенсированное время.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
  • Ближайший соперник по чемпионату – «Краснодар».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (10)
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NewLife
1785936847
Этому мудаку, который стоит на лыжах на асфальте, запрещено говорить про б.о.мжатник, так как про это вонючее сборище ничего хорошего сказать нельзя, вот он и пуржит про Спартак.
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Литейный 4 (returned)
1785939203
Расформировать антинародных. Гыгыгы
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Anton1969
1785940387
Нет, у нас в Спартаке есть барахло и это Максименко, немытая башка!!!
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шахта Заполярная
1785943139
Лыжник на асфальте, ты был конь, худо бедно тебя еще уважали. Теперь ты питорский б.о.м.ж.. Что тебе нужно от команды Спартак. обсуждай и волнуйся за зинку, а тому ли она дала
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Интерес
1785947651
Есть заголовок.Есть текст.Есть реакция поклонников клуба.Одно входит в противоречие со следующим.И так по кругу. ВЫВОД: Неважно, что ты хотел сказать.Важно-как тебя поняли. Хотя чаще всего мы и не стремимся понимать, а полагаемся на условный рефлекс-образ говорящего , сложившийся в нашем воображении.
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Krics
1785951831
Почему,каждая шлюха может высказываться о Спартаке,получает от Миллера копейку? Почему Тихонов или Титов не высказываются о ЗПРФ,а каждая дешевка говорит о Спартаке?
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