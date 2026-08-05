Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»

Бывшему спартаковцу Александру Бубнову не понравилось, как аудитория «Бомбардира» относится к Александру Мостовому.

Бубнов считает, что Мостового нужно перестать оскорблять.

«Мостовой просто аргументированно, пускай в резкой форме, пускай постоянно напоминает и повторяет, выражает свою точку зрения. Но он же не оскорбляет! Это его мнение, он имеет полное право.

А его сплошь и рядом везде оскорбляют, все подряд. Особенно посетители этого говeного сайта «Бомбардир». Они там его гнобят просто и все», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».