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Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»

Вчера, 16:45
45

Бывшему спартаковцу Александру Бубнову не понравилось, как аудитория «Бомбардира» относится к Александру Мостовому.

Бубнов считает, что Мостового нужно перестать оскорблять.

«Мостовой просто аргументированно, пускай в резкой форме, пускай постоянно напоминает и повторяет, выражает свою точку зрения. Но он же не оскорбляет! Это его мнение, он имеет полное право.

А его сплошь и рядом везде оскорбляют, все подряд. Особенно посетители этого говeного сайта «Бомбардир». Они там его гнобят просто и все», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
  • Он проходил стажировку в московском «Динамо» у Марцела Лички.
  • Александр тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр Мостовой Александр
Комментарии (45)
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boris63
1785938809
Ага, раз знает, значит сам читает.
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Литейный 4 (returned)
1785938947
В таком случае передаю привет Бубнилкину. Гыгыгы
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...уефан
1785939245
...Саш, а мы чё? Мы ж, ни чё!)...
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Цугундeр
1785939388
)))) "Я - Буба Касторский, оригинальный куплетист. Пою себе куплеты я, кажется, ничего. Пою себе налево, Пою себе направо, И так, как я пою, уже никто не может петь. А почему? Да потому, что Я - Буба Касторский, оригинальный куплетист." Читаем, значит..говeный сайт «Бомбардир», Шурик в пижаме.?) Удвоим старания, братва бомбомётная!))
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Anton1969
1785939514
Что-то много бубнить стал лысый не по делу! Давно в бубен не получал???
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АК 68
1785940021
Да ладно, Мостовой никого не оскорблял? Два дня назад говорил :- Слуцкий два раза обосрался с командой...... Это что не оскорбление?
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Юбиляр
1785940790
Замечу, что Бубнов оскорбил сайт "Бомбардир" и тем самым всех его пользователей (назвав говеным) !!! При этом пользователи сайта тоже имеют право на свою точку зрения, в том числе и в отношении него и личности 🤡-Мостового! 🤣
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MaxRnD
1785941798
У деда эпический залёт, схарчат его теперь
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FFR
1785941939
Я тоже считаю, что Мостового нужно перестать оскорблять. Человек невредный, весёлый, шутит всё время. И к тому же бывший хороший футболист, нападающий. В любом случае его футбольная карьера вызывает уважение.
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gor77
1785941989
"Бомбардир" - рекламная поддержка то какая!)))) "Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один." М. М. Жванецкий
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