«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом

Лондонский «Арсенал» настроен оптимистично в отношении трансфера нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
«Арсенал» теперь настроен оптимистично в отношении трансфера Винисиуса. Они идут ва-банк и прилагают гигантские усилия. Бразилец хочет зарабатывать примерно 28 миллионов евро в год», – передает Орнштейн.
- Контракт 24-летнего Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года, сумма отступных за игрока составляет 1 миллиард евро.
- Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года и за это время выиграл две Лиги чемпионов и три чемпионата Испании.
- Винисиус в прошлом сезоне забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 53 матчах.
Источник: «Бомбардир»