«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом

Лондонский «Арсенал» настроен оптимистично в отношении трансфера нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

«Арсенал» теперь настроен оптимистично в отношении трансфера Винисиуса. Они идут ва-банк и прилагают гигантские усилия. Бразилец хочет зарабатывать примерно 28 миллионов евро в год», – передает Орнштейн.