Аршавин назвал лучшего футболиста в истории

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола.

– Кстати, кто, как ты думаешь, лучший в истории?

– Месси.

– А Марадона рядом?

– Не знаю, я-то видел его уже, когда он…

– А ты играл против Зубастика Роналдо? Или Роналдиньо?

– Нет, слава богу. Но они в порядосе. Это же мои самые любимые игроки! У меня сначала был Ромарио в «Барселоне», потом его заменил Роналдо, затем его заменил Роналдиньо, потом его заменил Месси. Вот у меня все из «Барселоны».