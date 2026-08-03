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Аршавин назвал лучшего футболиста в истории

Сегодня, 13:48
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола.

– Кстати, кто, как ты думаешь, лучший в истории?

– Месси.

– А Марадона рядом?

– Не знаю, я-то видел его уже, когда он…

– А ты играл против Зубастика Роналдо? Или Роналдиньо?

– Нет, слава богу. Но они в порядосе. Это же мои самые любимые игроки! У меня сначала был Ромарио в «Барселоне», потом его заменил Роналдо, затем его заменил Роналдиньо, потом его заменил Месси. Вот у меня все из «Барселоны».

  • 39-летний Месси сейчас выступает за «Интер Майами». Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2028 года.
  • В составе сборной Аргентины он по разу выиграл чемпионат мира, Финалиссиму, Олимпийские игры и молодежный ЧМ, дважды – Кубок Америки.
  • В составе «Барселоны» 10 раз победил в чемпионате Испании, 8 раз в Суперкубке страны, 7 – в Кубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке УЕФА и на клубном ЧМ.
  • В «ПСЖ» Месси 2 раза выиграл чемпионат Франции и 1 раз Суперкубок страны. В «Интер Майами» он по 1 разу побеждал в МЛС, регулярном чемпионате МЛС и Кубке лиг.
  • Аргентинец 8 раз завоевывал «Золотой мяч».

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера США. МЛС Интер Майами Барселона Аршавин Андрей Месси Лионель
Комментарии (1)
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Garrincha58
1785759589
А чего не себя назвал ведь у тебя кешбек больше
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