Аршавин назвал лучшего футболиста в истории

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола.
– Кстати, кто, как ты думаешь, лучший в истории?
– Месси.
– А Марадона рядом?
– Не знаю, я-то видел его уже, когда он…
– А ты играл против Зубастика Роналдо? Или Роналдиньо?
– Нет, слава богу. Но они в порядосе. Это же мои самые любимые игроки! У меня сначала был Ромарио в «Барселоне», потом его заменил Роналдо, затем его заменил Роналдиньо, потом его заменил Месси. Вот у меня все из «Барселоны».
- 39-летний Месси сейчас выступает за «Интер Майами». Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2028 года.
- В составе сборной Аргентины он по разу выиграл чемпионат мира, Финалиссиму, Олимпийские игры и молодежный ЧМ, дважды – Кубок Америки.
- В составе «Барселоны» 10 раз победил в чемпионате Испании, 8 раз в Суперкубке страны, 7 – в Кубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке УЕФА и на клубном ЧМ.
- В «ПСЖ» Месси 2 раза выиграл чемпионат Франции и 1 раз Суперкубок страны. В «Интер Майами» он по 1 разу побеждал в МЛС, регулярном чемпионате МЛС и Кубке лиг.
- Аргентинец 8 раз завоевывал «Золотой мяч».
Источник: «Чемпионат»