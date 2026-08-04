Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»

Вингер Винисиус Жуниор определился с требованиями по продлению контракта с «Реалом».
Бразилец хочет получать 20 миллионов евро в год после уплаты налогов. По нынешнему соглашению он получает в среднем 15 миллионов евро в год, при этом зарплата увеличивается каждый сезон.
Кроме того, Винисиус запрашивает бонус за переподписание контракта и хочет владеть 100% имиджевых прав – на аналогичных условиях соглашение подписывал Килиан Мбаппе.
Вскоре бразилец проведет встречу с руководством «Реала» и главным тренером Жозе Моуринью. Игрок заинтересован в продлении соглашения. Не исключено, что между клубом и игроком уже есть предварительное соглашение.
- Нынешний контракт 26-летнего игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.
- В прошлом сезоне Винисиус провел за клуб 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
Источник: As