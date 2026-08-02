Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о трансфере Винисиуса.
Испанский специалист отвечал на вопросы журналистов после победы над «Жироной» (4:1) в товарищеском матче.
Один из журналистов спросил: «Когда Винисиус придет?
Артета рассмеялся и ответил: «Спасибо». После этого он рассказал об активной трансферной работе лондонцев, и что старается улучшить команду.
- Ранее стало известно, что «Арсенал» сделал предложение по Винисиусу.
- «Канониры» хотят приобрести бразильца в летнее трансферное окно.
- Сумма возможной сделки составляет 135 миллионов евро.
Источник: твиттер Hayters TV