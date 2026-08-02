Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о трансфере Винисиуса.

Испанский специалист отвечал на вопросы журналистов после победы над «Жироной» (4:1) в товарищеском матче.

Один из журналистов спросил: «Когда Винисиус придет?

Артета рассмеялся и ответил: «Спасибо». После этого он рассказал об активной трансферной работе лондонцев, и что старается улучшить команду.