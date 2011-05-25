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Команды
Арсенал
Микель Артета
Микель Артета
Арсенал
Испания
26 марта 1982 (44)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Тренер «Арсенала» высказался о ничьей с «Баварией»
22 октября
Артета прокомментировал сокращения в «Арсенале»
17 октября
1
В АПЛ сменился самый высокооплачиваемый тренер
7 октября
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой
7 октября
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
19 сентября
4
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Артета оценил разгромную победу «Арсенала» над командой Лэмпарда в 1-м туре АПЛ
22 августа
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
Стало известно, почему «Арсенал» заинтересовался Винисиусом
28 июля
Артета мечтает о переходе Винисиуса в «Арсенал»
9 июня
4
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Артета может сменить «Арсенал» на «Реал»
1 июня
1
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
31 мая
3
Артета высказался о поражении «Арсенала» в финале Лиги чемпионов
30 мая
4
Реакция Энрике на слова Артеты, что «Арсенал» победит «ПСЖ» в финале ЛЧ
29 мая
АПЛ назвала лучшего тренера сезона
27 мая
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Артета: «В субботу мы станем чемпионами Европы!»
25 мая
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Аршавин оценил работу Артеты в «Арсенале»
25 мая
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Артета сделал заявление о первом за 22 года чемпионстве «Арсенала»
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Артета оценил игру «Арсенала» против «Атлетико»
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