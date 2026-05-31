Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».

В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

«Что я чувствую сейчас? Боль. Мы могли легко получить пенальти на Мадуэке. Поздравляю «ПСЖ» и Луиса Энрике. Они лучшая команда в мире.

Габриэл хотел бить последний пенальти. Мы тренировались для этого момента.

Мы получили большой трофей, но упустили самый большой. Проиграть трофей по пенальти... Никто не сможет забрать у тебя эту боль. Я сказал игрокам и штабу, что если я произнесу «спасибо» миллион раз, этого будет недостаточно... Радость и моменты, которые мы пережили вместе, – это выше всего остального», – сказал Артета.