  • Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ

Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ

Вчера, 12:37
3

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

  • «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».
  • В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

«Что я чувствую сейчас? Боль. Мы могли легко получить пенальти на Мадуэке. Поздравляю «ПСЖ» и Луиса Энрике. Они лучшая команда в мире.

Габриэл хотел бить последний пенальти. Мы тренировались для этого момента.

Мы получили большой трофей, но упустили самый большой. Проиграть трофей по пенальти... Никто не сможет забрать у тебя эту боль. Я сказал игрокам и штабу, что если я произнесу «спасибо» миллион раз, этого будет недостаточно... Радость и моменты, которые мы пережили вместе, – это выше всего остального», – сказал Артета.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Арсенал Артета Микель
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TANNER
1780224198
В футбол надо играть, а не забить 1 и надеяться что выстоишь и надеяться на ошибку, или стандарты. Чемпионат взяли только лишь из за того что соперники хромали весь сезон из за кучи травм, а играть в одни стандартные положения это не футбол. Такие команды не должны брать трофеи. А ПСЖ заслуженно победили. И пусть спасибо скажет Эзе, который как дцпшник дергается перед ударом, пусть возьмут пример у того же Салаха как надо пенки исполнять.
Ответить
Вомбат
1780228200
В динамике мне тоже показалось, что на Мадуэке был пенальти. Но на повторе было четко видно -- оба в борьбе за позицию держали друг друга руками, но не дергали. Мадуэке упал потому что отвлекся на мяч, а не потому что его дернули.
Ответить
Hector вернулся
1780228232
АРТЕТА молодец! Не переживай это не последний финал в твоей карьере. За черной полосой идёт белая.
Ответить
