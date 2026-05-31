Жена Сафонова вышла на поле с российским флагом после победы «ПСЖ» в финале ЛЧ

Марина Сафонова (Кондратюк), супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, вышла на поле стадиона в Будапеште.
- «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- Сафонов провел финальный матч полностью.
Жена Матвея спустилась с трибун и присоединилась к празднованию с флагом России на плечах.
Сам Сафонов отмечал победу без флага, в отличие от одноклубников.
Источник: «Бомбардир»