Мостовой – о финале ЛЧ: «Все случилось так, как я и говорил»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов-2025/26.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».

В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

«Все случилось так, как я и говорил перед матчем, – ничья в основное время, а потом серия пенальти.

При этом у меня сложилось ощущение, что «Арсенал» сыграл один из самых худших своих матчей в сезоне, потому что нельзя победить в финале, нанеся один удар в створ ворот и охраняя на протяжении 90 минут преимущество в один гол.

Так что, на мой взгляд, «ПСЖ» одержал заслуженную победу в финале», – заявил Мостовой.