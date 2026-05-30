Российская порнозвезда снова обратилась к Сафонову

Российская порноактриса Марина Числова, более известная как Мэри Рок, не отказалась от идеи провести время с Матвеем Сафоновым.

Ранее Мэри Рок пообещала вратарю «жаркую ночь» за каждый сейв в финале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сейчас борется за трофей с «Арсеналом». «Бомбардир» ведет тестовую онлайн-трансляцию.

Жена Сафонова ответила порнозвезде так: «Она не подозревает, что жаркие ночи для него – это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30».

«Я не знала, что он такой умный, меня это еще больше завело.

К сожалению, мне нужно уезжать, поэтому постараюсь не смотреть на экран, но надеюсь отправить ему сообщение в соцсетях, когда будет известен результат.

Надеюсь, что отправлю ему горячее сообщение… Мы сможем вместе разгадывать кроссворды и обсуждать их!» – заявила Мэри Рок.