Жена Сафонова расплакалась после финала ЛЧ: «Ребята, с победой!»

Марина Сафонова (Кондратюк), супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, выложила видео со стадиона в Будапеште.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

Сафонов провел финальный матч полностью.

Жена Матвея не сдержала эмоций после финального свистка. Она в слезах сказала: «Ребята, с победой!»