Жена Сафонова расплакалась после финала ЛЧ: «Ребята, с победой!»

Марина Сафонова (Кондратюк), супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, выложила видео со стадиона в Будапеште.
- «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- Сафонов провел финальный матч полностью.
Жена Матвея не сдержала эмоций после финального свистка. Она в слезах сказала: «Ребята, с победой!»
