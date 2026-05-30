Фанат «Арсенала» пришел на финал ЛЧ в майке Аршавина

Болельщики подходят к стадиону, где состоится финал Лиги чемпионов.
Один из болельщиков «Арсенала» прибыл к арене в майке Андрея Аршавина – бывшего футболиста лондонского клуба.
- Решающий матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
- Матч начнется в 19:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
