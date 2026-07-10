Новичок «Краснодара» Кристиан обратился к фанатам на русском языке

Новичок «Краснодара» Кристиан обратился к болельщикам после трансфера. Игрок сказал фразу на русском языке.

«Привет, болельщики «Краснодара». Это Кристиан. Я очень счастлив стать частью этого большого клуба. Встретимся на стадионе. Вперeд, «быки», – сказал Кристиан.