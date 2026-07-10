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  • Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду

Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду

10 июля, 17:52
7

Жорже Жезуш, новый тренер сборной Португалии, планирует и дальше вызывать 41-летнего нападающего Криштиану Роналду.

«Я еще не разговаривал с Криштиану. Он никогда не будет проблемой ни для сборной, ни для меня. Каждый может как угодно относиться к нему как к футболисту и к спорам вокруг него.

Когда мне потребуется принять какое-либо решение, я поговорю с ним, но не только с ним – я буду общаться индивидуально со всеми. Он символ португальского футбола, сборной и Португалии. Это навсегда останется в истории.

Мне было очень приятно работать с ним. С ним чрезвычайно легко работать, если он понимает, где проходят границы.

Я знаю, что он хочет продолжать играть за «Аль-Наср». Пока он играет и соответствует требованиям для вызова в сборную, я буду его вызывать – в той роли и на тех условиях, которые сочту лучшими для команды», – сказал Жезуш на первой пресс-конференции в сборной.

  • Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.
  • Этот матч стал последним для Роналду на чемпионатах мира в качестве футболиста.
  • Форвард поучаствовал в шести ЧМ, забив 11 мячей.

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Источник: Sport24
Португалия. Примейра Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Жезуш Жорже
Комментарии (7)
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Цугундeр
1783696016
)) Ещё кто-кого вызовет.. Но местечко тёплым должно быть, да.))
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Император Бомжей
1783696487
Интересно, а есть ли ставки, сыграет ли Роналду или Месси в 2030 году... Какой кэф, миллиард?))
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Давид59
1783700256
Что ж. Если Португалия не собирается претендовать на трофеи, тогда можно и до 50 лет Кришу в сборной играть. Он авторитет и всё такое. Но команда в результате вдесятером играет.
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Garrincha58
1783704400
Может даже на Евро-28 сыграть
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raritet
1783713851
Не думаю,что именно игра Роналду как то повлияла на результат. Испанцы, в любом случае побыстрее. Вот та сборная Португалии с Фигу была почти идеальной.
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