Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду

Жорже Жезуш, новый тренер сборной Португалии, планирует и дальше вызывать 41-летнего нападающего Криштиану Роналду.

«Я еще не разговаривал с Криштиану. Он никогда не будет проблемой ни для сборной, ни для меня. Каждый может как угодно относиться к нему как к футболисту и к спорам вокруг него.

Когда мне потребуется принять какое-либо решение, я поговорю с ним, но не только с ним – я буду общаться индивидуально со всеми. Он символ португальского футбола, сборной и Португалии. Это навсегда останется в истории.

Мне было очень приятно работать с ним. С ним чрезвычайно легко работать, если он понимает, где проходят границы.

Я знаю, что он хочет продолжать играть за «Аль-Наср». Пока он играет и соответствует требованиям для вызова в сборную, я буду его вызывать – в той роли и на тех условиях, которые сочту лучшими для команды», – сказал Жезуш на первой пресс-конференции в сборной.